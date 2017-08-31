Доктор дачных наук

«ОГ» продолжает рассказывать о дачах знаменитых уральцев. Вычислить чья это дача в Верхнемакарово нетрудно — на фасаде крупно белым по розовому выведено: «УПИ»... Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

«ОГ» продолжает рассказывать о дачах знаменитых земляков (публикацию о фазенде Николая Коляды смотрите в выпуске от 20 июля, а об огороде Николая Косарева — 3 августа 2017 г.). Сегодня — экскурсия по садовому участку бывшего ректора УПИ, а ныне председателя Общественной палаты Свердловской области Станислава Набойченко.

Дачу профессора УрФУ, члена-корреспондента Российской академии наук обнаружить в Верхнемакарово нетрудно — на фасаде крупно белым по розовому выведено: «УПИ». На воротах — грозная табличка: «Осторожно, злая собака!» — и изображение оскаленной собачьей пасти. Коллега-фотограф осторожно говорит: «Иди первая, если никто не укусит, догоню». Заходя в ворота, озираюсь по сторонам: что-то тихо. Не слышно лая. Где же та страшная собака? Из дома, одетый по-дачному в шаровары и белую кепи, выходит хозяин:

— Не бойтесь, собак у нас нет уже года два. А табличку о них с ворот не убираю для острастки, чтоб воры боялись — может, кого она и отпугнёт, — смеётся Станислав Степанович.

Новинка в саду Станислава Набойченко — молодая яблоня: плоды обещают быть очень крупными. Фото: Алексей Кунилов

И то ли предупреждение о собаках работает, то ли авторитет человека, который 21 год руководил самым крупным и прославленным на Среднем Урале вузом, но воры и правда не лазят. А вот пожар 17 лет назад пришлось пережить, рассказывает хозяин…

— Коротнуло электричество, — вспоминает Набойченко. — Дом сгорел подчистую — был деревянный, из бруса. Жена пошла за страховкой, а ей вместо положенных 40 тысяч рублей выплатили лишь 20 тысяч: сказали, будто что-то же после огня осталось. Осталось, ага — фундамент и печка. После пожара стали строить уже каменный дом.

Дом стоит на некотором возвышении по сравнению с огородом — такая местность. Высокий фундамент, двор покрыт плиткой. Территория болотистая, грунт приходилось укреплять. Но он всё равно двигается — рядом речка, сыро… Однако, глядя на садовые владения Набойченко, этого не скажешь: выглядит всё аккуратно.

Дача члена-корреспондента РАН начиналась в 1989 году с зелёного домика — сейчас в нём хранятся инструменты. Фото: Алексей Кунилов

— Мы старались, — скромно соглашается профессор.

По периметру огорода, с той стороны, где низина, высажены хвойные длинномеры. Давно, в самом начале дачевладения, в 1989 году, Набойченко посадили три ёлки. Теперь они громадные, в несколько метров, хотя в полный рост ещё и не вошли: будут ещё выше. С другой стороны участка — голубая ель и пушистая лиственница. Есть даже дуб и серебристый тополь.

— Как на юге России, я ведь родом из Крыма, из Симферополя, — поясняет Станислав Степанович. — А недавно посадил три кедра, но прижились только два из них — болотина, слишком влажная почва. Хотя мы и насыпали привозную.

На 10 сотках садового участка Набойченко есть место для тихого отдыха в тени елей, рябины и дуба. Фото: Алексей Кунилов

Все эти деревья отлично и пьют, и испаряют воду. Между ними — скамеечка: в тени рядом с ёлками и кедрами прекрасно дышится.

— Не люблю жару, — признаётся хозяин. — Мне по душе такое прохладное лето, как нынче. И овощи довольны: огурцы, перцы и помидоры отлично удались. Конечно, в теплице…

Из-за подвижности грунта все тропки в саду и подходы к теплице пришлось бетонировать. Фото: Алексей Кунилов

На урожай овощей Набойченко не жалуется: хоть и было лето холодным, помидоры созревают хорошо. Фото: Алексей Кунилов

Профессор рассказывает, что прежде теплица была стеклянная. Но движение грунта ломало стёкла. Пришлось ставить новую — из поликарбоната, она служит третий год.

Рядом с теплицей — правильный квадрат морковной гряды, симметрично с ним — свекольной. С краёв грядок — зелень. Царственно возвышается укроп — огромные стебли держат зонтики почти созревших уже семян. Сорт укропа благородный, не тот, что становится сухим и жёстким сразу, как подрастёт. У этого можно отрывать веточки всё лето: свежи и ароматны.

— С удовольствием пользуюсь достижениями учёных-агрономов, — признаётся Набойченко. — Вот картошку на рассаду беру только ту, что выведена у нас, на Урале. Бывает, соседи жалуются: мол, год неурожайный. А у меня — всегда урожайный. Нынче с полутора соток взяли два с половиной мешка картошки — разве плохо?

На участке в 10 соток хватило места не только для традиционных картошки и моркови, но и для кустов кизила, барбариса и... голубой ели. Фото: Алексей Кунилов

Сортовые и кусты малины, и смородина, и крыжовник — никаких дичков, только крупные сладкие ягоды. Остатки, конечно, урожая — всё давно собрано и сварено в варенье.

— Вот только моей любимой иргой мне не удаётся вдоволь полакомиться, — вздыхает профессор. — Летает тут стая дроздов-воришек, не успею оглянуться — а ирги уже нет! Защищать ягоды сеткой — так птицы в ней запутываются и гибнут. Решил, буду делиться — пусть едят.

Над участком летают не только дрозды — коршун низко делает несколько кругов, широко раскинув крылья. Хозяин объясняет — этим летом полным-полно грызунов. Кот Макс тоже вышел из дома на охоту, притаился между грядок: готовится к броску.

Коту Максу всего полгода, но мышей он ловит как взрослый опытный охотник. Фото: Алексей Кунилов

— Хорошо таскает мышей, — хвалит кота Станислав Степанович. — Отрабатывает молочко.

На участке никаких случайных тропок: подходы к растениям строго регламентированы бетонной тропкой — она проходит вдоль всей территории, замыкаясь прямоугольником. Этот высокий бетонированный тротуарчик не заливает ни вешними водами, ни дождями осенью. Продумано! Недаром хозяин — профессор.

Одна из солнечных батарей у Станислава Набойченко служит для нагрева воды. Фото: Алексей Кунилов

То, что хозяин — доктор технических наук, видно и по другим признакам. На участке две солнечные батареи. К одной подключены приборы освещения дома: небольшой батареи хватает на лампочки. К другой, побольше, — бак с водой.

— Сейчас монтируют установки, которых хватает даже на работу насоса и всех электроприборов в доме, — говорит Набойченко. — Но у меня пока такая в планах.

Банька - непременный атрибут дачной жизни Набойченко. Фото: Алексей Кунилов

О трудовом воспитании Как у председателя Общественной палаты, учёного, преподавателя хватает времени на работу с землёй? — Всё делается как-то между делом, — пожимает плечами Набойченко. — Не считаю копание в земле каким-то особым или тяжёлым трудом. Уж помидоры, огурцы и картошку на Урале можно самим выращивать. Считаю, должно быть трудовое воспитание молодёжи. Должен человек понимать, каким трудом выращивают то, что потом появляется на столе. Когда был ректором УПИ, до двух с половиной тысяч студентов вывозил в колхоз работать. Так эти собранные овощи мы потом и ветеранам бесплатно выдавали, и полностью обеспечивали пищевой комбинат института. Это не говоря о деньгах, которые студенты зарабатывали в колхозах. Жаль, что сейчас этой практики не стало — отлично в колхозе ребята дружили, плечо друг друга чувствовали, и рабочим трудом личность воспитывалась. Ничего зазорного в труде на земле нет.