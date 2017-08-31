«Непреодолимое желание сбежать в деревню»

Автор "Красной Бурды" Александр Ельняков

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Александр ЕЛЬНЯКОВ, автор юмористического журнала «Красная Бурда»:

— Мои родители владели небольшим, но напичканным разнообразной растительностью садом, где я с ненавистью боролся с сорняками, вырывал усы клубнике, подвязывал огурцы и поливал крыжовник. Я с остервенением обрывал эти проклятые клубничные усы и думал: «Эх, мне бы скорее повзрослеть! Да чтоб я! Ещё! Потом! Когда-нибудь! Эту морковку, будь она трижды неладна!..»

Тут должны быть титры: «Спустя 20 лет. Село Курганово, штат Коннектикут» (ладно, приукрасил). Но в 2004 году я неожиданно почувствовал тягу к земле-кормилице. И не в смысле — выпить и валяться потом в подворотне. Мне захотелось вырастить что-нибудь эдакое… И уже к осени озабоченно расхаживал по моей личной полянке в Курганово, что по дороге на Полевской.

Стройка продолжалась восемь лет, с небольшими перерывами на обед, зиму и банковский кризис 2008 года. Но теперь я могу с гордостью показывать всем свой небольшой деревянный дом, скромную деревянную баню и 10 (!) соток газона, причудливо украшенного несколькими клумбами и плодовыми саженцами. Есть у меня также одуванчики, крапива и малина, которыми со мной делятся заботливые соседи.

Что для меня этот кусок земли? Это место, которое занимает все мои праздники и выходные. Это место сбора родных, друзей, знакомых, коллег и соседей. В летнюю пятницу после обеда мною овладевает непреодолимое желание прыгнуть за руль, сбежать в деревню и скосить там что-нибудь ненужное. А утром встать пораньше и сбегать в лес по грибы. Благо лес от меня не очень далеко — в трёх метрах.

Мои рецепты. В силу того что сам я у себя (кроме газона, разумеется!) ничего толком не выращиваю, сырьё для всяких консерваций мы централизованно закупаем в низкий сезон — осенью. Кое-что перепадает от щедрых родственников. Наша обязательная программа состоит из двух упражнений:

Аджика. Берёте 2 кг помидоров и по 1 кг морковки, зелёных кислых яблок и сладкого перца. Туда же — 10 стручков жгучего красного перца. Всё это крутите в мясорубке. Я, конечно, прошёл этот путь и на электромясорубке, и на ручной. Поверьте мне, на электромясорубке сподручней будет. Готовую массу я кладу в большую кастрюлю, накрываю крышкой и ставлю в духовку на 2,5 часа. На 180 градусов (да Цельсия же!). Потом даю смеси остыть. Добавляю по одному стакану 9-процентного уксуса, растительного масла и сахара, четверть стакана соли и выдавливаю 200 г чеснока. Всё это счастье размешиваю и раскладываю по банкам.

Хранится аджика долго, потому что там масло, уксус и прочие консерванты. Есть можно просто так, с пельменями, мясом, колбасками.

Кабачковая икра. Тут всё ещё проще. Надо взять средних кабачков четыре штуки, 1 кг репчатого лука, 4–5 штук болгарского перца, 300 г томатной пасты. Всё это хозяйство перекрутить. Килограмм моркови натереть на крупной тёрке и обжарить. Положить туда же. Туда же — 2 ст. ложки соли и 2 ст. ложки сахара. Ещё добавить 2 ст. ложки 70-процентного уксуса и 0,5 л подсолнечного масла. Поставить на медленный огонь и варить два часа, постоянно помешивая. Остудить, выдавить большую головку чеснока. Разлить по банкам и рассовать по углам.

Непременное условие — есть надо жадно!