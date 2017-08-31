Возможна ли грибная плантация на даче?

Ну разве не прелесть молодые опята ранним утром? Снимок сделан вчера, 30 августа. Фото: Анастасия Байраковская

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Дождались: пошли опята. Но это не значит, что грибной сезон идёт к концу. Вырастить грибы можно и самим, если выделить под них участок подальше от огорода, на котором есть хотя бы одно живое дерево. Важно только не забывать регулярно его поливать.

Грибокорень, из которого формируется тело гриба, образуется путём внедрения грибницы в корневую систему дерева. Из неё грибница поглощает углеводы и аминокислоты, а дереву отдаёт влагу, минеральные соединения и природные антибиотики, оберегающие его от вредителей и болезней. Есть несколько способов приручить грибы.

Выкопать грибницу и аккуратно перенести её на участок. Перед посадкой подготовить почву под деревом. В полуметре от ствола снять слой грунта толщиною 30–40 см. Уложить на дно ямки компост из листьев и древесной трухи, полить и присыпать грунтом. Поместить туда грибницу, полить, накрыть слоем опавших листьев и присыпать грунтом.

Перезревшие грибы измельчить в труху, смешать со столовой ложкой муки, добавить столько же желатинового порошка. Полученной смесью полить влажную почву под взрослыми деревьями.

Молодые свежие грибы измельчить и закопать в области корневой системы дерева. Можно раскидать небольшие кусочки под деревьями в дождливую погоду и накрыть их опавшими листьями.

Пересадить из леса несколько молодых деревьев с уже существующей грибницей — заприметьте те места, где собираете хороший урожай.

В садовых центрах продают мицелий лесных грибов, в инструкции к которому написано, как с ним обращаться. Только не поленитесь сделать подложку для посадки. Или купите готовый субстрат для грибов.

Перезревшие и червивые грибы нанизать на ветки деревьев. Они высохнут и выбросят споры, которые при благоприятных условиях вполне могут дать начало грибнице.