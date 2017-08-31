Один из первых декретов советской власти — «Положение об изобретениях»

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Вячеслав Климов, ветеран труда Уральского электрохимического комбината, обладатель почётного звания «Лучший активист ВОИР атомной отрасли», автор 208 изобретений (г. Новоуральск):

— Ещё в царской России наши соотечественники, учёные и изобретатели, обрели мировую известность — Ломоносов, Менделеев, Яблочков, Попов, Циолковский, Сикорский, Павлов, Сеченов, Мечников… Но изобретательство в царской России было скорее уделом избранных, а основная часть населения была безграмотной.

В первые же годы после революции в Совнарком РСФСР стало поступать от трудящихся большое количество технических предложений. Учитывая могучую силу народной инициативы, Ленин 30 июля 1919 года подписал Декрет Совета народных комиссаров «Положение об изобретениях». Документ определял основные принципы изобретательства, что легло в основу всего последующего законодательства в этой сфере.

Техническая реконструкция народного хозяйства, проходившая на основе первого пятилетнего плана, подняла ещё выше роль изобретательства и рационализации. Всего не перескажешь — но вот важнейшие из решений в этой сфере. В 1956 году создан комитет по делам изобретений и открытий при Совете министров СССР. В 1958-м принято решение о создании Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), призванного помогать новаторам и внедрению их изобретений. Со временем ВОИР стало действительно массовой организацией: например, к 1978 году в её рядах было 8 млн изобретателей. Нормативы, регламентирующие рационализаторскую работу и внедрение изобретений, а также вознаграждение за технические открытия, действовали вплоть до распада СССР. И действовали весьма успешно. В каждую из пятилеток внедрялось не менее 180 тысяч изобретений и 18 миллионов рацпредложений…

Итак, именно Октябрьская революция открыла путь к ликвидации массовой безграмотности в стране, а затем к массовому техническому творчеству трудящихся. И это было уникальное в мире явление — к сожалению, погибшее вместе с социализмом.

Сегодня изобретательство и рационализация в стране пришли в полный упадок, и пока не видно путей выхода из этого состояния. В экономике не развивается присущая зрелому капитализму и капиталистическому рынку конкуренция между предприятиями и даже странами, без чего невостребованным остаётся и новаторство. Наши олигархи предпочитают закупать за рубежом новейшее прогрессивное оборудование и технологии, а не создавать их своим умом!

Октябрьская революция дала шанс открыть шлюзы народной инициативы, и мы им воспользовались — сумели создать условия для массового технического творчества, но… сами же и потеряли его.