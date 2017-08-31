Как заработать на урожае с вашей грядки?

Традиционный способ получить прибыль от своих соток – реализовать урожай на рынке. Владимир Мартьянов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Хотя погода в течение лета не благоприятствовала уральским дачникам, многие из них умудрились получить хороший урожай огурцов, капусты, яблок, смородины и других ягод. Одни раздают лишнюю огородную продукцию друзьям и знакомым, предлагают социальным учреждениям, а другие надеются, реализовав овощи и ягоды, поддержать семейный бюджет. «ОГ» решила выяснить, как можно заработать на урожае.

Продать на рынке

Традиционный и самый простой способ найти покупателя — отправиться со своей продукцией на рынок. Только нельзя забывать, что торговать следует в строго отведённых местах, торговля на перекрёстке или у обочины считается несанкционированной. В Свердловской области далеко не везде с садоводов взимают плату за торговое место, этот вопрос регулируется на уровне местных администраций. Платить налог на доходы от продажи сельхоздаров не придётся, если соблюдаются два простых условия: площадь вашего дачного хозяйства не превышает десять соток или площадь личного подсобного хозяйства не превышает один гектар, и на земельном участке не используется наёмный труд. Однако этот способ подходит только тем дачникам, у кого достаточно много сил и лишнего времени.

— Зачастую садоводы всё своё время тратят на работу, когда им сидеть на рынке? Кроме того, продукцию надо туда утащить, — сказала «ОГ» председатель коллективного сада ГУВД Свердловской области Елена Тушкевич. — У нас в саду, например, много пенсионеров, у которых нет ни транспорта, ни сил, чтобы тащить картошку или морковку на себе. Поэтому люди готовы отдать излишки урожая даром. В этом году, например, уродилось много яблок. Будем рады поделиться со всеми, кто к нам приедет.

Сдать заготовителям сельхозпродукции

Другой способ реализовать урожай — обратиться в Свердловский областной Союз потребительских обществ, который занимается закупкой сельхозпродукции у населения. Но масштабы работы этой организации не так велики, как в былые времена, и сегодня себя она особо нигде не рекламирует. К тому же закупочные цены, как правило, невысоки.

— Лично я, хотя и являюсь садоводом со стажем, нигде ни разу не сталкивалась с информацией о местных потребкооперативах. Думаю, вряд ли дачники будут искать их контакты и договариваться. И опять же возникает вопрос о транспортировке, — говорит Елена Тушкевич.

Готовы покупать у населения овощи, грибы и ягоды перерабатывающие заводы, но у них очень жёсткие требования как к качеству продукции, так и к количеству.

— Подобные закупки у нас на поток не поставлены, но можно звонить и договариваться индивидуально. Надо только понимать, что нам неинтересно покупать три килограмма яблок или килограмм брусники. Есть смысл разговаривать, если партия составляет килограммов 50 и больше, — сказала «ОГ» заместитель директора по продажам екатеринбургской компании «Ягоды Урала» Юлия Маленко.

Продать через Интернет

Не секрет, что торговля постепенно перемещается в Интернет, это касается и торговли сельхозпродукцией. Пожалуй, больше всего объявлений о продаже ягод, зелени, огурцов, кабачков и других овощей с дачи можно найти на сайте «Авито». Сегодня екатеринбуржцы предлагают тут лук и картофель по 25 рублей за килограмм, цветную капусту по 70 рублей за штуку, яблоки по 350 рублей за ведёрко, а также бобы, горох, варенье и прочие заготовки. Есть объявления, авторы которых готовы отдать излишки урожая в обмен на детские вещи или канцелярскую продукцию для школьника. Кто-то готов доставить продукцию покупателю, других устраивает только самовывоз. Подать объявление на этом сайте можно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться и заполнить анкету. При желании можно воспользоваться и другими, менее популярными интернет-ресурсами, например, ekaterinburg.irr.ru, ek.kupiprodai.ru, kuplyslona.ru и другими. Однако стоит учитывать, что такая торговля практически не регулируется, поэтому завоевать доверие покупателя здесь довольно сложно.