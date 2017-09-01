После революции, Гражданской войны и установления советской власти наблюдался всплеск выпуска литературы и периодики на национальных языках

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Алексей Быков, выпускник факультета журналистики УрГУ (ныне УрФУ), доцент кафедры международной журналистики Санкт-Петербургского государственного университета:

— Вспоминаю: август 2012 года, Киев, Киево-Печерская лавра.

Музей книги и книгопечатания Украины, расположенный на территории историко-культурного заповедника, в силу профессионального интереса к истории слова и печати включён мною в обязательную программу для посещения. Несмотря на множество туристов в лавре, в самом музее посетителей немного. От экскурсии мы отказались, чтоб в своём темпе, не спеша, внимательно осмотреть все музейные ценности (впрочем, уже потом на ресепшене музея выяснили, что на русском экскурсий и не проводят, это язык «иностранный», а вот на украинском или… английском готовы). Экспозиция прекрасно сделана: с самого начала осмотра становится понятна логика развития событий, для всех исторических этапов подобраны неплохие экспонаты, представлены подробные описания. Но вот изучение стендов с информацией о революционных событиях 1917 года и их последствиях несколько поразило.

После революции, Гражданской войны и установления советской власти наблюдался всплеск выпуска литературы и периодики на украинском языке. Очевидно, это стало следствием политики победившей советской власти по развитию национальных языков (хотя наверняка у профессиональных историков на этот счёт может быть иное мнение). Факт, в общем, известный, но когда сталкиваешься с его подтверждением так неожиданно — производит впечатление. А сколько подобных приобретений было у других народов после революции! Об этом сегодня говорят всё меньше, но без осознания того, что Советы прилагали колоссальные усилия для просвещения и развития национальных культур, картина будет неполной. Это — из обретений революции.

А вот другие факты той, 100-летней давности, истории. Преследования неугодных новой власти после 1917 года (очевидно, таковы неизбежные последствия всех революций). Глобальные планы и госпроекты… Иногда говорят, что череда этих и других событий привела к изменению психологии отношений между государством и людьми, между людьми друг с другом. Вспоминается разговор с одним хорошим знакомым, который когда-то покинул Украину и уехал жить в Соединённые Штаты Америки (назовем его Юрий). Будучи сторонником западных ценностей, он размышлял о том, в чём причина грубости и неуважения, которые можно было наблюдать в советских госучреждениях, гостиницах, магазинах, общественном транспорте, очередях… По версии Юрия, причина — в культивируемом десятилетиями неуважении к человеку. Если это действительно так, то такие изменения в отношениях уж точно из разряда того, что мы потеряли.