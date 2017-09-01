Открой «СверхНовую»!

Фото: Павел Ворожцов. Дизайн: Геннадий Богатырёв

Сегодня, 1 сентября 2017 года, «Областная газета» даёт старт самому крупному детскому печатному проекту России — «СверхНовой Эре».

Более семидесяти тысяч семей наших подписчиков дважды в месяц будут получать приложение, которое создаётся школьниками и для школьников. Однако и взрослым полезно ознакомиться с содержанием выпуска — «СверхНовая» расширяет горизонты, создаёт новые возможности для общения и дополняет нашу реальность. Современные дети с рождения овладевают теми технологиями, которые для их родителей относились к сфере научной фантастики. Газета в ваших руках оживает в прямом смысле этого слова — уже сейчас с помощью смартфона и бумаги вы можете увидеть видео старта космического корабля и дополнительные фотографии незабываемых моментов лета. Скоро мы добавим звук, и газета заговорит. Заявляя о говорящей газете, мы не шутим. Вы услышите авторов газеты и новую музыку, увидите отрывки новых фильмов и маршруты своих возможных путешествий. Шутки, конечно, тоже будут.

«СверхНовая Эра» — это ещё и социальная сеть в реале, участником которой может стать любой подписчик «ОГ». Издательская деятельность — сложное производство, и мы готовы познакомить с ним учеников и педагогов Свердловской области. Мы приглашаем к сотрудничеству школьные пресс-центры, клубы и дома творчества учащихся. Готовы включить в нашу сеть не только тех, кто пишет, фотографирует и рисует, но и тех, кому интересны вопросы вёрстки, информационных технологий, распространения, обеспечения деятельности и управления в этой сфере. Мы зажигаем «СверхНовую», чтобы увидеть будущее и дать возможность ребятам попробовать свои силы. И даже если в этом будущем они выберут другие профессии, не связанные со средствами массовой информации, мы уверены: вчерашние дети, ставшие взрослыми, останутся нашими читателями. Ведь мы вместе делаем лучшую газету мира.

Кстати На Областных сборах юных корреспондентов во время презентации «СверхНовой Эры» один из подростков отметил: «К пабликам и интернет-порталам уже все привыкли. А газета для нас — это что-то новенькое!»