Как получить президентский грант? 10 советов

Вячеслав Карпов с коллегами по организации Свердловского химического турнира школьников в этом году впервые получили грант на свой проект. Фото: Алексей Кунилов

Гендиректор Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества Илья Чукалин провёл в Екатеринбурге семинар для региональных некоммерческих организаций (НКО). Он разложил по полочкам порядок подачи заявок на конкурс и разобрал частые ошибки.

Напомним, 28 из 185 заявленных проектов свердловских НКО по результатам первого в этом году этапа конкурса получили хорошую поддержку (в целом около 48 млн рублей). Сейчас в разгаре приём заявок на второй конкурс. Наша область является лидером УрФО, к нам уходит более трети грантов федерального округа.

Заявка. В конкурсе участвует не идея, какой бы замечательной она ни была, и не сама организация, а заявка. И её составлению надо отводить первоочередное значение (рекомендации есть на сайте президентскиегранты.рф).

Не просить денег на призы, памятники и учреждение всевозможных премий, продвижение уже существующих интернет-сайтов. Такие запросы больше всего раздражают экспертов.

Бюджет должен быть реалистичным и актуальным: оплата, переезды, проживание… По всем пунктам расходы следует детализировать. Постараться обойтись без общих мест (таких как, например, «накормить 120 участков мероприятия»).

Собственный вклад в проект указать обязательно. Пусть это будут не деньги, а бесплатный труд участников проекта (это тоже будет рассматриваться в качестве софинансирования). Но, опять же, нужна детализация: труд волонтёров можно заявлять по МРОТу; бесплатные консультации психологов, адвокатов тоже имеют свой денежный эквивалент (рекомендуют указывать четверть от среднего тарифа по региону).

Письма поддержки от сторонних организаций, которые готовы вам помочь в проекте, приветствуются. Но без общих слов и лозунгов.

Оплата труда участникам проекта, если такая преду-сматривается, должна быть разумной. Неким маркером может выступать около половины от средней зарплаты по стране или в регионе.

Не просить больше, руководствуясь традиционным правилом, в надежде получить меньше. Либо дадут столько, сколько вы заявили, либо вообще ничего не дадут. Суммы не корректируются.

Самим составлять заявку и разрабатывать проект. Не стоит обращаться за помощью к каким-то сторонним организациям, предлагающим услуги в этом деле. Здесь, как уже показала практика, нет и не может быть ни протекций, ни откатов. А вот мошеннические схемы возникают.

Связи «в верхах», как признался Илья Чукалин, не работают. Попытки «оттуда» как-то повлиять на ситуацию в обход регламента были, но безрезультатные.

Не затягивать до последнего дня подачу заявки. Нужно успеть заявиться до 29 сентября.

Цифра 4,5 миллиарда рублей — грантовый фонд второго конкурса. — Таких сумм прежде даже на год не выделяли, а тут на полгода, — отметил Илья Чукалин. — Шансы на победу возрастают у всех.