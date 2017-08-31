Беслан. Помним

Один из снимков, который покажут на фотовыставке в школах региона. Фото предоставлено центром этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма

Во время праздничной линейки 1 сентября 2004 года школу № 1 города Беслана захватили террористы. Погибли 334 человека, 186 из которых — дети. В память об этом трагическом событии в начале нового учебного года в городах Свердловской области откроется фотовыставка.

Первая экспозиция начнёт работать в Кушве. Более 40 фотографий, представленных в ней, отражают моменты операции по освобождению заложников.

— В основном это снимки спецназовцев с оружием и со спасёнными детьми на руках, снимки заложников, скорбящих родителей. Безусловно, смотреть на это больно, но нужно говорить со старшеклассниками о серьёзном, — рассказала «ОГ» научный сотрудник Кушвинского краеведческого музея Марина Куликова. — Зачастую информация, которую взрослые хотят донести до них, проскакивает мимо, а трагические кадры заставят задуматься, какое это зло — терроризм.

Фотоматериалы предоставил музей гимназии №1 имени Героев Спецназа России города Беслана (бывшая школа № 1). 13 лет назад завуч этой школы Елена Касумова взяла в руки микрофон, чтобы начать линейку, посвящённую Дню знаний. И в это время неожиданно раздались выстрелы. О том, как всё происходило, она рассказала «ОГ».

— За считанные секунды нас окружили люди в масках и стали загонять в спортзал. К школе подъехала машина, из неё стали выгружать оружие, — воспоминает Елена Касумова. — Учителя, дети, родители вначале были в полной растерянности, никто не понимал, что происходит. Но когда в спортзале столпилось больше тысячи человек, началась паника. Один из родителей стал активно всех успокаивать и его расстреляли у всех на глазах. После этого нам объявили, что мы — заложники. Казалось, что это кино, и оно вот-вот закончится. В первый день нам давали пить, со второго дня и воды не давали, и в туалет не выпускали. Про еду мы забыли, на выстрелы уже не реагировали, но я узнала тогда, что чувство жажды — это очень страшно. Мой сын Тимур, который сейчас студент, а в то время был третьеклассником и находился рядом со мной в спортзале, до сих пор, укладываясь спать, ставит рядом стакан воды.

Многие уже потеряли сознание, другие лежали на полу в полубредовом состоянии, когда прогремел взрыв. За ним — второй, ещё более мощный. Мне казалось, нас сунули в раскалённую печь. Собравшись с силами подняла голову, увидела, что стёкол в окнах нет и люди вылезают на улицу. Мы с сыном тоже вылезли и побежали за гаражи, за спиной раздавались выстрелы. Спецназовцы стали выводить нас в безопасную зону.

Сегодня внутри школы всё сохраняется, как было во время теракта. Дети приходят туда, чтобы навести порядок. Учиться там невозможно, не только потому, что здание повреждено, но и психологически. Рядом построили новое здание, здесь действует музей в память о жертвах теракта. Возглавляет его учитель истории Надежда Гуриева. В тот страшный день она тоже находилась в спортзале вместе с тремя детьми, двое из них — шестиклассница Вера и восьмиклассник Боря погибли.

Первое время мы не проводили никаких праздников, мне казалось, что я никогда больше не смогу взять в руки микрофон. Да и работать было сложно, но ради памяти о детях, о 20 погибших коллегах, я и другие учителя вернулись. Мы — как Феникс, возродившийся из пепла…

Елена Касумова рассказала, что регулярно в школе проводятся встречи со спецназовцами, освобождавшими заложников. Первым, кто ворвался в захваченную террористами школу и вывел из спортзала многих женщин и детей, был Вячеслав Бочаров, офицер Управления «В» («Вымпел») центра спецназа ФСБ РФ, позже получивший звание Героя России. Мы также попросили его поделиться воспоминаниями, но через свою помощницу он ответил:

— Мне тяжело комментировать те события. Я там умер.

…Кроме Кушвы, фотоэкспозиция, посвящённая событиям в Беслане, будет представлена в Лесном, Невьянске, Карпинске, Нижнем Тагиле, Верхней Салде и ещё более чем в десяти городах Среднего Урала.

— Многие уже забыли про эти события, а некоторые дети ничего не слышали о них. Это неправильно. В Советском Союзе детям рассказывали о зверствах фашистов, чтобы в обществе формировалось соответствующее отношение к фашизму. Важно, чтобы и сейчас, глядя на фотографии, люди, пропустив боль через своё сердце, осознали, какое зло и горе несёт людям терроризм, — сказал нашему изданию Сергей Павленко, член международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», президент Центра этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма. Эта организация совместно с министерством образования Свердловской области выступила в качестве организаторов выставки.