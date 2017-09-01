Общество 1 сентября 2017, 19:21

Министр образования считает, что телефоны на уроках нужно запретить

Во время урока сотовые телефоны не нужны. Фото: Алексей Кунилов

Во время урока сотовые телефоны не нужны. Фото: Алексей Кунилов

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что на гаджеты стоит ввести запрет во время занятий.

— Рассматривать ли iPhone как помощь на уроке — это вопрос очень сложный, — цитирует главу минобрнауки ТАСС. — Моё убеждение, что он мешает.

Васильева придерживается мнения, что на мобильные телефоны стоит ввести запрет, поскольку они не нужны во время занятий: «Ребята приходят в школу, кладут телефоны в красивый ящичек». При этом каждая школа сама вырабатывает конкретные рекомендации насчёт этих средств связи.

  • Опубликовано в №162 от 2.09.2017
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Областная газета Свердловской области

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