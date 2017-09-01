Торговые центры стали самым популярным местом отдыха школьников

По мнению авторов исследования, дети перенимают от родителей сценарий использования городского пространства. Фото: Алексей Кунилов

Высшая школа экономики в преддверии 1 сентября провела исследование, в котором принимали участие школьники в возрасте 11–16 лет и их родители. Выяснилось, что чаще всего свободное время родители с детьми проводят в торговых центрах (66 процентов опрошенных) и парках (41 процент).

Формы совместного образовательного досуга отметила гораздо меньшая часть респондентов: 19 процентов бывают на выставках или в театрах, 9 процентов посещают городские мероприятия, 3 процента — занятия для детей и родителей.

Председатель центрального совета национального родительского комитета Ирина Волынец отмечает, что сегодня, увы, посещение магазинов и торговых площадей — это основная форма семейного досуга для всех регионов, хотя торговые центры, по её мнению, — одно из самых неподходящих мест для общения с детьми. Кстати, Екатеринбург в числе городов-лидеров по количеству торговых площадей, с показателем 510 квадратных метров на тысячу жителей.