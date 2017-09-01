Как провели первое сентября первые лица?

На линейку в школу в Академическом дети пришли в хорошем настроении. Фото: Александр Зайцев

Первого сентября на торжественные линейки в учебные заведения заглянули первые лица области. Они поздравили учеников, педагогов и убедились, как обновились школы к началу года.

Мичуринский. Здесь 1 сентября открылся большой современный образовательный центр. Ленты разрезали врио губернатора Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, начальник департамента образования горадминистрации Екатерина Сибирцева и управляющий по недвижимости группы «ЛСР Недвижимость» на Урале Владимир Крицкий.

— Давайте вспомним тридцатые годы, когда здесь, на Широкой Речке, в бараке, располагалась школа из семи комнат, где физкультура была в коридоре, и всё равно эта школа воспитала легендарного разведчика, Героя Советского Союза Василия Феофанова, — небольшой экскурс в историю провёл на линейке для присутствующих Евгений Куйвашев. Вспомнил имя легендарного уральца глава региона не зря — образовательный центр назван именем Василия Феофанова.

Среди первоклашек новой школы в посёлке Мичуринский — младшая дочь депутата Госдумы Сергея Чепикова. Всего в семье Чепиковых — три школьницы. Фото: Елена Чепикова

Новый образовательный комплекс принял 1100 обучающихся. Детский сад, который входит в его состав, рассчитан на 6 групп — всего 150 дошколят. Новое здание поражает своей обширной территорией. Вся площадь учреждения — больше 20 тысяч квадратных метров. В трёх блоках одного здания будут заниматься ученики начальной и средней школы и дошколята. У начальной школы есть отдельный вход, а вот пищеблок у школьников общий — большая столовая может вместить до 500 человек одновременно, что позволит накормить всех учеников всего за две перемены.

В школе четыре спортивных зала. Большой спортзал оснащён климат-контролем, который позволит устанавливать комфортную для занятий спортом температуру. Также школа гордится своим современным актовым залом на 450 человек.

Постепенно в школе будут установлены интерактивные стойки с картой здания, чтобы детям было проще ориентироваться в новом большом здании. Внешних камер 16, под контролем находится почти каждый уголок.

В тему Школа в Мичуринском стала первой «путинской» школой на Среднем Урале. Она построена по типовому проекту учреждения, объединяющего под одной крышей школу и детсад. Типовой проект был разработан региональным Минстроем и получил поддержку Президента РФ Владимира Путина.

Первый учебный день в образовательном комплексе в Мичуринском отметили ещё и «футбольным уроком». Это общероссийская акция, организованная волонтёрами оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и активистами центра подготовки городских волонтёров ЧМ-2018. Евгений Куйвашев написал «Удачи» на мяче «Красава» и вручил его детям, дав старт уроку-тренировке на пришкольном футбольном поле. Фото: Павел Ворожцов

Обуховский. Традиционно председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина провела День знаний на территориях Восточного управленческого округа. Утром она посетила Обуховскую среднюю школу, где приняла участие в торжественной линейке и пообщалась с учениками в ходе классного часа «Россия, устремлённая в будущее». Накануне Дня знаний в школе отремонтировали пустовавший двухэтажный корпус — сейчас его будут использовать как здание для начальной школы: раньше ребята учились вместе со старшеклассниками, из-за чего загруженность кабинетов была высокой. Новый корпус рассчитан на 98 мест. Всего в первый класс пришли 46 человек — ожидается, что в течение месяца количество первоклашек увеличится. В этот же день Людмила Бабушкина поздравила учащихся Талицкого лесотехнического колледжа имени Кузнецова, где после торжественной линейки открыли мемориальную доску Герою Социалистического Труда Василию Малышкину. Первый секретарь Талицкого райкома КПСС учился здесь незадолго до начала Великой Отечественной войны.

Общаясь с учениками школы в Обуховском, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что в школе есть всё необходимое для гармоничного развития учеников: классы хореографии и художественного творчества, научно-исследовательская лаборатория, даже свой музей. Фото: Алексей Сидорский

Высшая школа В УрФУ шесть тысяч вчерашних абитуриентов получили студенческие билеты День знаний — праздник не только для школьников, но и для студентов. Вчера в самом крупном вузе Урала — Уральском федеральном университете — более шести тысяч ребят получили студенческие билеты. Евгений Куйвашев торжественно вручил студенческие билеты победителям и призёрам всероссийских олимпиад школьников. Фото: Владимир Мартьянов — Вы поступили в один из лучших университетов России, — сказал, поздравляя первокурсников, глава Свердловской области Евгений Куйвашев. — Выпускники УрФУ — это золотой запас нашей области. В ваших руках — будущее предприятий, региона, страны. Намечены огромные планы по развитию университета, и я не сомневаюсь, что все они будут реализованы. Вместе с вами мы сделаем университет ещё более привлекательным и конкурентоспособным. В этом году студентами УрФУ стали 338 высокобалльников, почти тысяча золотых медалистов, 40 победителей и призёров всероссийских олимпиад школьников. Ежемесячно они будут получать стипендии — 10, 20 и 40 тысяч рублей соответственно. — В нашем вузе около 30 видов специальных и именных стипендий. Это стипендии губернатора Свердловской области, Президента и правительства Российской Федерации, Фонда Ельцина, Фонда Потанина, Фонда Оксфорда и так далее. У каждого из студентов есть возможности, чтобы их получать. А мы, в свою очередь, постараемся предоставить условия для отличной учёбы и хорошего быта, — заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Он вместе с Евгением Куйвашевым 1 сентября участвовал также в открытии нового студенческого общежития на 1 230 человек. — Я уверен, сегодня наше новое студенческое общежитие — одно из лучших в России. И это второе общежитие, которое мы построили для студентов за последние годы, — подчеркнул ректор вуза. Он напомнил, что при поддержке региональных властей университет построил несколько важнейших инфраструктурных объектов, в том чиcле химико-фармацевтический центр и образцовую фабрику бережливого производства.