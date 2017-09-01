«Трубу» снесём до чемпионата мира по футболу»

Успевайте сделать интересные фотографии с телебашней. Скоро такой возможности у вас уже не будет. Фото: Алексей Кунилов

История со сносом знаменитой екатеринбургской телебашни приобрела новый оборот. Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын заявил, что работы по сносу сооружения возле цирка должны быть завершены до начала чемпионата мира по футболу.

Разговоры о судьбе недостроенной телебашни идут уже очень долго, недавно глава региона Евгений Куйвашев заявил о том, что окончательное решение принято: сооружение будут сносить.

— Снос начнётся в ближайшее время, точно не могу сказать, проект разрабатывается. Принципиальное решение принято. По новым требованиям и правилам там нельзя что-то строить без сноса башни, — отметил Евгений Куйвашев.

Вчера на пресс-конференции, посвящённой первому домашнему матчу «Автомобилиста» в нынешнем сезоне, гендиректор УГМК Андрей Козицын, являющийся по совместительству президентом екатеринбургского хоккейного клуба, впервые назвал сроки окончания работ по ликвидации сооружения. При этом Андрей Козицын заострил внимание на том, что сооружение не стоит называть телебашней.

— Стоит бетонная труба, а все называют её телебашней, — заявил Андрей Козицын. — Там нет ничего от телебашни, 200 с лишним метров просто странного бетонного сооружения. В моём понимании оно не очень симпатично представляет наш город, тем более в преддверии чемпионата мира по футболу. Даже когда приземляешься на самолёте в хорошую погоду, смотришь, стоит какая-то недостроенная труба. Принято решение, мы вместе с правительством и губернатором этот вопрос обсуждали. Трубу будем сносить, это точно. Постараемся до чемпионата мира её убрать.

«ОГ» разбиралась в том, каким способом можно избавиться от сооружения. Эксперты отмечают, что несмотря на близкую расположенность башни к другим зданиям, можно использовать направленный взрыв. Помимо этого, для того чтобы разрушить телебашню, можно применить специальный порошок, демонтаж происходит за счёт термической реакции. Ну, и, конечно же, сооружение можно разобрать по частям.

УГМК, изучив мировой опыт, решила действовать «без шума» и разбирать телебашню по частям. Шоу со взрывом не будет. Как и, собственно, «трубы».

— Взрыва не будет, она не упадёт. На самом деле, это очень сложно, она построена из железобетона. Сделаем проект, как только он появится, будем её разбирать по частям, — отметил гендиректор УГМК.

На освободившемся месте, как уже было известно, появится новый «дом» хоккейного клуба «Автомобилист».

Для строительства нового спортивного объекта запланировано создание акционерного общества «Ледовая арена». Предварительно, 40 процентов акций в нём будут принадлежать Свердловской области, а 60 процентов — инвестору.

— Трансформер будет представлять собой ледовую арену на 12 тысяч зрительских мест, — рассказал Андрей Козицын. — Она может быть переоборудована под любые другие функции до 18 тысяч зрителей, отсюда и название — трансформер. Мы будем учитывать все потоки — как люди будут добираться и уезжать. Необходимо рассмотреть и условия общественного транспорта, и пешеходные зоны.

Помимо этого, Андрей Козицын обсудил хоккейные вопросы в преддверии первого домашнего матча «Автомобилиста» в новом сезоне.