В Екатеринбурге стартовал всероссийский субботник «Зелёная Россия»

Да, мы с Урала! Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге стартовали мероприятия, приуроченные к всероссийскому субботнику «Зелёная Россия». В течении месяца, со 2 по 30 сентября по всей стране активисты будут наводить чистоту в парках и скверах, на пляжах и по берегам водоемов. В Свердловской области от мусора очистят боле 200 площадок.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», Свердловская область присоединилась к всероссийскому субботнику уже в пятый раз. В Екатеринбурге общегородская уборка проходит на двух площадках: в Юго-Западном и Шувакишском лесопарках.

Работа кипит! В Екатеринбурге полным ходом идет Всероссийский субботник. Фото: Александр Исаков

Школьников на этот субботник привлекают впервые. Фото: Александр Исаков

В общегородском субботнике принимают участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и вице-премьер правительства Свердловской области Александр Высокинский.

В начале перчатки ещё чистые. Фото: Александр Исаков

А потом уже не очень. Фото: Александр Исаков

Коллективное фото «экологического десанта» во главе с Людмилой Бабушкиной. Фото: Александр Исаков

К наведению чистоты присоединились и отдельные районы уральской столицы. Например, Ленинском районе в рамках акции приберут скверы по улице Большакова и по ул. Чапаева (у тубдиспансера).

Вице-премьер Александр Высокинский (слева). Фото: Александр Исаков

По данным областного департамент информполитики, на Среднем Урале на приборку выйдут более 100 тысяч человек. В этом году впервые вместе со всеми наводить порядок будут школьники.