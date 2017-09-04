Николай Дроздов встретился со свердловскими школьниками

Николай Дроздов поделился впечатлениями о Первоуральском новотрубном заводе и назвал это предприятие одним из самых благополучных в стране с точки зрения экологии. Фото: Владимир Мартьянов

В Первоуральске прошла встреча юных экологов с легендарным ведущим передачи «В мире животных» Николаем Дроздовым.

Николай Дроздов рассказал, как много лет назад, познакомившись с норвежским исследователем Туром Хейердалом, совершившим несколько уникальных экспедиций, он заинтересовался вопросами экологии. И посоветовал школьникам, независимо от того, какую профессию они выберут, включать эти вопросы в сферу своих интересов.

Фото: Владимир Мартьянов

— Только не ставьте задач, оторванных от реальности, и не пытайтесь спасти всё человечество, это невозможно. Занимайтесь проблемами экологии нашей страны, — посоветовал он. А затем вручил памятные значки девятикласснику из школы № 3 города Невьянска Семёну Шарапову и четвероклассникам из екатеринбургской школы № 106 Диме Кедрову и Виктору Глуховому. Проекты этих ребят были отмечены на конкурсе, проводимом Международным экологическим движением «Живая планета».

Фото: Владимир Мартьянов

Фото: Владимир Мартьянов

Николай Дроздов также поделился впечатлениями о Первоуральском новотрубном заводе, где он побывал.

– Организация «Живая планета» проводила на этом предприятии экологически аудит, оказалось, что это одно из самых благополучных предприятий в стране с точки зрения влияния на окружающую среду, – подчеркнул он.

Фото: Владимир Мартьянов

Во время встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Международным экологическим движением «Живая планета» и Инновационным культурным центром, его подписали председатель региональной общественной организации «Уральская Экологическая Инициатива» Ольга Старцева и директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов. В рамках соглашения в Первоуральске будет создана школа юных эко-журналистов.

Фото: Владимир Мартьянов