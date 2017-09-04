В Свердловской области «подрос» МРОТ

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Правительство региона, Федерация профсоюзов Свердловской области и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) заключили соглашение о минимальной заработной плате (МРОТ) в Свердловской области. С 1 октября 2017 года её размер предложено установить в 9 217 рублей.

Соглашение распространяется на все органы исполнительной власти в Свердловской области и работодателей, которые входят в состав СОСПП, а также профсоюзные организации, которые в составе областной Федерации профсоюзов. Этот документ публикуется сегодня в полной версии «Областной газеты». В связи с этим директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов обратился ко всем работодателям Среднего Урала с призывом поддержать инициативу и присоединиться к трёхстороннему соглашению. Присоединиться к региональному соглашению о минимальной зарплате могут все организации региона, даже если они не участвовали в его заключении. Предложение о присоединении к региональному соглашению официально публикуется вместе с текстом соглашения. Если в течение 30 календарных дней организация не пришлёт письменный мотивированный отказ, считается, что она солидарна с региональным соглашением. Следовательно, она будет обязана установить месячную зарплату сотрудникам не ниже регионального размера минимальной зарплаты. Если же организация решит не присоединяться к соглашению, письменный отказ она направляет в исполнительный орган субъекта РФ, в данном случае в департамент по труду и занятости. Размеры МРОТ пересматриваются каждый год. Увеличивается МРОТ в соответствии с инфляционным уровнем, индексацией тарифов. Регионы РФ могут регулировать размеры МРОТ самостоятельно, но только в сторону увеличения этого показателя. С 1 июля 2017 года размер федерального МРОТ в России составляет 7 800 рублей.