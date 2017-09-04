В школах кадровый голод

Повезло, когда учитель в классе есть. Вдвойне — когда он профессионал. Фото: Алексей Кунилов

Учителями свердловские школы в новом учебном году укомплектованы на 100 процентов — ученики без педагогов не остались. Но кадровый голод вынуждает принимать в учителя тех, кто прежде занимался совсем другим делом. «ОГ» выяснила, кто имеет право вести уроки и как борются с дефицитом учителей в школах Среднего Урала.

— Вам учителя требуются? — подготавливая материал о кадровой ситуации в школах, решила сделать несколько звонков завучам и директорам и узнать, возьмут ли меня работать учителем. За плечами — филфак университета, и я вполне могу преподавать старшеклассникам русский язык и литературу. Но, оказалось, учителя русского не нужны.

Словесников в школах достаточно. А вот педагогов по английскому, математике, информатике и учителей начальной школы, оказывается, не хватает. Даже сейчас, когда началась первая учебная неделя, преподавателей по этим предметам готовы были взять в половине школ, куда я дозвонилась. Кое-где мне предложили переучиться — на учителя 1–4-х классов. И взять класс прямо сейчас — хоть завтра. В одной школе класс ведёт завуч, надеясь, что вскоре для него отыщется отдельный учитель. В лицее Железнодорожного района пенсионерка согласилась поработать, пока не отыскался педагог. В третьем случае разные предметы в классе ведут другие учителя начальной школы, у которых по два «своих» класса в разных сменах…

В одной из школ уральской столицы и вовсе прозвучало чудесное:

— Филологи нам не нужны, а вот математиков не хватает. Приходите к нам математику вести!

— Нет, как я смогу, я же не математик! — опешила я.

— Но в школе же вы математику изучали? Там седьмой класс, это несложно, вы справитесь! В учебниках всё написано, это же не английский язык, — принялся уговаривать меня завуч.

Да, действительно, не английский. Иностранный язык преподавать мне не предложил никто, хотя эта специальность — одно из самых востребованных направлений в сегодняшней школе. Следует сразу же после начальной школы. Об этом накануне первого сентября говорила начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева:

— Нам колоссально не хватает учителей начальной школы… У нас очень большое количество первоклассников. Учитель начальной школы — сегодня самый дефицитный работник для большинства образовательных организаций.

Неудивительно, что перед началом учебного года в соцсетях и на форумах активно обсуждались темы, кто именно нынче работает учителями. После одной из таких тем, где родители первоклассников лицея № 88 возмутились, что им прислали учительницу 18 лет после первого курса педагогического университета, педагога классу назначили другого. Правда, по ходу обсуждения выяснилось, что во многих школах и Екатеринбурга, и других населённых пунктах области есть учителя, которым по 18 или 19 лет…

— Именно в этом возрасте многие заканчивают педагогический колледж, — объясняет «ОГ» заместитель директора Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического колледжа Ольга Полянская. — Квалификация и компетенция выпускников педколледжа позволяет им работать учителем. Наши выпускники знают все современные методики преподавания, у них содержательная и продолжительная практика. Например, сейчас, в начале учебного года, наши студенты на практике по теме «Первые дни ребёнка в школе». У них есть и опыт проведения родительских собраний — они подготовлены к диалогу с родителями не хуже, а порой и лучше, чем выпускники высших учебных заведений.

В доказательство Полянская приводит в пример свою ученицу Анастасию Юкос. Настя стала руководителем методического объединения учителей начальной школы в Железнодорожном районе Екатеринбурга спустя всего два года после окончания среднепрофессионального учебного заведения. Так чем же хуже педагоги после колледжа?

— Большая часть выпускников по специальности «Преподавание в начальных классах» идут получать высшее образование заочно, без отрыва от работы, — говорит Ольга Полянская. — Так, из 19 человек в этом году 16 устроились работать по специальности, а 10 из них уже поступили в вуз.

Выпускники педколледжей в Свердловской области так же нарасхват, как и выпускники вузов. 60 молодых педагогов пришли этим летом работать в школы уральской столицы. Много? В Уральском государственном педагогическом университете сообщили «ОГ», что в некоторых институтах и на факультетах 90 процентов выпускников пошли работать в школы. Статистика специально ведётся для отчёта в Москву, в Минобрнауки её используют для составления рейтинга вузов. Да вот только спустя год-два эти молодые специалисты из школ уходят — и вот эту статистику уже не ведёт никто…

— Одного учителя математики мы в школу заманили, признаётся «ОГ» директор школы села Маминское Каменского района Ольга Москвина. — Муниципалитет предоставил ему жильё. Но нужен ещё один учитель математики.

Москвина говорит, что лучший вариант, когда выпускники возвращаются работать в свою родную школу. С ней соглашается директор школы №11 Североуральска Наталья Ярошевская:

— Те молодые специалисты, которые пришли работать в нашу школу в этом году, когда-то её же и закончили. Если грамотно проводить профессиональную ориентацию в старших классах, то можно будет искоренить кадровый дефицит в школе. Кстати, именно так поступали в советское время.

Надо сказать, что в советское время была ещё и обязательная отработка по направлению после окончания вуза. И это успешно решало учительский вопрос в сельских школах. Хотя… Как раз в селе с педагогами в школе попроще: для деревни учительская зарплата считается завидной. Но в последнее время даже в сельских школах ситуация с кадрами стала напряжённой — школьниками стали дети последнего бэби-бума. В Талицком ГО рассказали историю. К местному пчеловоду, в прошлом учителю физкультуры, в деревню Казакову недавно приехали из Буткинской школы домой — звать работать учителем. Хорошо, в деревнях соседи друг про друга знают всё — вплоть до того, какое у кого есть образование. В городе с этим сложнее, конечно. Но дефицит учителей вынуждает брать в педагоги и бывших сотрудников МЧС, и вчерашних бухгалтеров.

— Закон не запрещает так поступать директорам школ, — поясняет Игорь Упоров, президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов. — Правда, педагог должен получить специализацию по соответствующему направлению работы. Как правило, это одна из форм недневного обучения в педагогическом вузе: возможно заочное, вечернее или дистанционное образование. Разъяснять родителям эти факты должно руководство школы — лучше всего во время родительского собрания, чтобы ситуация с образованием и компетентностью педагога не обрастала слухами.