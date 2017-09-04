Общество 4 сентября 2017, 19:54

От шахтёра до Президента

Ельцинские знак и удостоверение Почетного гражданина области теперь - по решению Наины Ельциной - хранятся в Ельцин центре. Фото: Владимир Васильев

Ельцинские знак и удостоверение Почетного гражданина области теперь - по решению Наины Ельциной - хранятся в Ельцин центре. Фото: Владимир Васильев

20 лет назад Свердловская область обрела первого почётного гражданина. Это был краевед Иван Самойлов.

О том, как появилось это звание, почему его никому не присваивали целых два года и может ли его получить мэр Екатеринбурга – «Областной газете» рассказал директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, который участвовал в разработке соответствующего областного закона.

– Как появилось звание?

– В советское время (с 60-х годов ХХ века. – Прим. «ОГ») присваивали звания почётных граждан городов. А Конституция Российской Федерации 1993 года позволила учреждать собственные почётные звания и субъектам страны. Поэтому, когда в 1994 году готовился Устав Свердловской области, ни у кого из нас не было сомнений: вводить звание почётного гражданина области или нет. Более того: эта норма впервые была прописана ещё в конституции Уральской республики.

Нагрудный знак почётного гражданина Свердловской области представляет собой круг диаметром 4,8 см.

В центре помещено изображение малого герба области, наложенное на восемь стилизованных изображений флага области.

Нагрудный знак при помощи позолоченных ушка и звена соединяется с прямоугольной колодкой, сделанной в виде изображения флага области.

Нагрудный знак, звено и колодка изготовляются из позолоченного серебра 925 пробы.

Изображения малого герба и флага области выполняются цветной эмалью.

Носится знак на правой стороне груди

Александр Грефенштейн, помимо знака почётного гражданина Свердловской области, создал (или, как говорят геральдисты, – составил) множество гербов, в том числе – герб региона. Фото: Настасья Боженко

– Кто первым озвучил эту идею?

– Не могу сказать. Но мы точно не были первыми.

– Звание «Почётный гражданин Свердловской области» было учреждёно 15 июля 1995 года, а первое награждение состоялось только через два с лишним года – 4 сентября 1997-го. Почему процесс так затянулся?

– Нужно было выбрать такого человека, чтобы его заслуги перед регионом были очевидны, чтобы они были признаны не только руководством, но и населением Свердловской области. Поэтому не зря эти два года были затишьем. В итоге сошлись на Иване Даниловиче Самойлове. Эта фигура ни у кого не вызывала возражений. Он занимался возрождением традиций. Те памятники русского деревянного зодчества, которые он собрал в Нижней Синячихе, можно было увидеть, показать, а не просто говорить о чём-то абстрактном. Его детище до сих пор стоит, им восхищаются. Кроме того, Иван Данилович был достаточно скромным человеком, нигде себя не афишировал. Я думаю, это был удачный выбор.

Вторым награждённым был Евгений Ростецкий – главный агроном колхоза имени Чапаева. Этот человек был известен на всю страну. В тяжелейших уральских условиях он умудрялся выращивать рекордные в Союзе урожаи.

Третий лауреат – инженер-конструктор Николай Семихатов – достаточно долго был засекречен. О нём нельзя было говорить. Как только появилась возможность рассказать, кто автор систем автоматизации и управления ракетных комплексов, то мы тут же это сделали.

Лауреат Номер один

Иван Данилович Самойлов – первый «Почётный гражданин Свердловской области».

Родился в 1922 году в Алапаевском районе.

Участвовал в Великой Отечественной войне, награждён двумя боевыми орденами и тремя медалями.

После войны поселился в селе Нижняя Синячиха родного Алапаевского района.

С 1967 года начал заниматься реставрацией памятников каменного и деревянного зодчества.

В 1978 году открыл народный музей уральской домовой живописи, после чего в течение нескольких лет на свободной территории по берегам реки Синячихи на площади 60 га создавал музей под открытым небом – заповедник деревянного зодчества и народного искусства.

В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР.

Скончался в 2008 году в возрасте 85 лет. Похоронен у стен Спасо-Преображенской церкви, которую он в своё время реставрировал более 10 лет.

Иван Самойлов получил документ о присвоении звания «Почётный гражданин Свердловской области» в день своего 75-летия – 6 сентября 1997 года. Для вручения награды тогдашний губернатор области Эдуард Россель лично приехал в Нижнюю Синячиху. 

– Кто автор знака, который вручается почётным гражданам?

– Идея принадлежит председателю Уральской геральдической ассоциации Валентину Кондюрину, а рисовал знак соучредитель и член Совета Гильдии геральдических художников Александр Грефенштейн.

– Может ли человек, добившийся каких-то успехов в своём деле, но имеющий судимость (например, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман), стать почётным гражданином области?

– Думаю, никто не решится это сделать. Более того, я уверен, что несколько награждённых этим знаком тут же заявят на отказ.

От Алексеева до Яковлева

  • Алексеев Сергей Сергеевич
  • Алтушкин Игорь Алексеевич
  • Бокарев Геннадий Кузьмич
  • Брук Леонард Израилович
  • Брусиловский Миша Шаевич
  • Быков Анатолий Николаевич
  • Виноградский Евгений Михайлович
  • Воробьёв Алексей Петрович
  • Голышев Николай Николаевич
  • Гришпун Ефим Моисеевич
  • Данилов Николай Игоревич
  • Дураков Николай Александрович
  • Ельцин Борис Николаевич
  • Журавлёв Владимир Николаевич
  • Ильин Юрий Васильевич
  • Кадочников Владимир Дмитриевич
  • Камнев Павел Иванович
  • Карполь Николай Васильевич
  • Козицын Андрей Анатольевич
  • Колесников Борис Иванович
  • Крапивин Владислав Петрович
  • Красовский Николай Николаевич
  • Лапшин Ярополк Леонидович
  • Левит Юрий Александрович
  • Лядова Людмила Алексеевна
  • Макарян Альберт Николаевич
  • Малых Николай Александрович
  • Мартин Эвальд Иванович
  • Матвеев Евгений Семёнович
  • Мерзлякова Татьяна Георгиевна
  • Набойченко Станислав Степанович
  • Овчарук Иван Кириллович
  • Осипов Юрий Сергеевич
  • Пантыкин Александр Александрович
  • Перевалов Виктор Дмитриевич
  • Подобед Иван Романович
  • Пумпянский Дмитрий Александрович
  • Радионов Александр Петрович
  • Родыгин Евгений Павлович
  • Ронь Галина Ивановна
  • Россель Эдуард Эргартович
  • Ростецкий Евгений Константинович
  • Рыжков Николай Иванович
  • Рябов Яков Петрович
  • Самойлов Иван Данилович
  • Семихатов Николай Александрович
  • Спектор Шлема Ицькович
  • Судаков Юрий Дмитриевич
  • Сурганов Вячеслав Сергеевич
  • Сысоев Анатолий Васильевич
  • Тетюхин Владислав Валентинович
  • Трошин Владимир Константинович
  • Умпелева Галина Николаевна
  • Хардина Татьяна Витальевна
  • Черешнев Валерий Александрович
  • Щекутова Маргарита Ивановна
  • Яковлев Вениамин Фёдорович

 книга рекордов

Первый

Иван Самойлов, краевед, создавший в Нижней Синячихе уникальный музей русского деревянного зодчества. Фото: нс-музей.рф

Чаще всего звание почётного гражданина получали люди, чьи фамилии начинаются на буквы К и Р – по 7 случаев

Среди имён самое «почётное» – Николай (его носят 8 лауреатов).

Самый молодой

Игорь Алтушкин, председатель совета директоров ЗАО «Русская медная компания». На момент получения звания в 2017 году ему было 46 лет. Фото: Владимир Мартьянов

Дважды почётные. Ученый Юрий Осипов в 2007 году стал почётным гражданином Свердловской области. А в 2014-м такое звание ему дала и родная для него Тюменская область. Борис Ельцин – тоже дважды почётный: второе звание он получил от Самарской области (причём раньше, чем от Свердловской – в 2006-м)

Среди почётных граждан Свердловской области больше всего деятелей культуры и искусства – 11 человек.

На втором месте – политики разного уровня, от местного до федерального: их 9 человек.

На третьей позиции – юристы (включая одного из авторов российской Конституции Сергея Алексеева) – 5 представителей

Самая возрастная

Людмила Лядова,певица и композитор, которая получила звание в 2015 году за 19 дней до своего 90-летия. Фото: Областной департамент информполитики 

  • Опубликовано в №163 от 05.09.2017
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Областная газета Свердловской области

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