От шахтёра до Президента

Ельцинские знак и удостоверение Почетного гражданина области теперь - по решению Наины Ельциной - хранятся в Ельцин центре. Фото: Владимир Васильев

20 лет назад Свердловская область обрела первого почётного гражданина. Это был краевед Иван Самойлов.

О том, как появилось это звание, почему его никому не присваивали целых два года и может ли его получить мэр Екатеринбурга – «Областной газете» рассказал директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, который участвовал в разработке соответствующего областного закона.

– Как появилось звание?

– В советское время (с 60-х годов ХХ века. – Прим. «ОГ») присваивали звания почётных граждан городов. А Конституция Российской Федерации 1993 года позволила учреждать собственные почётные звания и субъектам страны. Поэтому, когда в 1994 году готовился Устав Свердловской области, ни у кого из нас не было сомнений: вводить звание почётного гражданина области или нет. Более того: эта норма впервые была прописана ещё в конституции Уральской республики.

Нагрудный знак почётного гражданина Свердловской области представляет собой круг диаметром 4,8 см. В центре помещено изображение малого герба области, наложенное на восемь стилизованных изображений флага области. Нагрудный знак при помощи позолоченных ушка и звена соединяется с прямоугольной колодкой, сделанной в виде изображения флага области. Нагрудный знак, звено и колодка изготовляются из позолоченного серебра 925 пробы. Изображения малого герба и флага области выполняются цветной эмалью. Носится знак на правой стороне груди Александр Грефенштейн, помимо знака почётного гражданина Свердловской области, создал (или, как говорят геральдисты, – составил) множество гербов, в том числе – герб региона. Фото: Настасья Боженко

– Кто первым озвучил эту идею?

– Не могу сказать. Но мы точно не были первыми.

– Звание «Почётный гражданин Свердловской области» было учреждёно 15 июля 1995 года, а первое награждение состоялось только через два с лишним года – 4 сентября 1997-го. Почему процесс так затянулся?

– Нужно было выбрать такого человека, чтобы его заслуги перед регионом были очевидны, чтобы они были признаны не только руководством, но и населением Свердловской области. Поэтому не зря эти два года были затишьем. В итоге сошлись на Иване Даниловиче Самойлове. Эта фигура ни у кого не вызывала возражений. Он занимался возрождением традиций. Те памятники русского деревянного зодчества, которые он собрал в Нижней Синячихе, можно было увидеть, показать, а не просто говорить о чём-то абстрактном. Его детище до сих пор стоит, им восхищаются. Кроме того, Иван Данилович был достаточно скромным человеком, нигде себя не афишировал. Я думаю, это был удачный выбор.

Вторым награждённым был Евгений Ростецкий – главный агроном колхоза имени Чапаева. Этот человек был известен на всю страну. В тяжелейших уральских условиях он умудрялся выращивать рекордные в Союзе урожаи.

Третий лауреат – инженер-конструктор Николай Семихатов – достаточно долго был засекречен. О нём нельзя было говорить. Как только появилась возможность рассказать, кто автор систем автоматизации и управления ракетных комплексов, то мы тут же это сделали.

Лауреат Номер один Иван Данилович Самойлов – первый «Почётный гражданин Свердловской области». Родился в 1922 году в Алапаевском районе. Участвовал в Великой Отечественной войне, награждён двумя боевыми орденами и тремя медалями. После войны поселился в селе Нижняя Синячиха родного Алапаевского района. С 1967 года начал заниматься реставрацией памятников каменного и деревянного зодчества. В 1978 году открыл народный музей уральской домовой живописи, после чего в течение нескольких лет на свободной территории по берегам реки Синячихи на площади 60 га создавал музей под открытым небом – заповедник деревянного зодчества и народного искусства. В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР. Скончался в 2008 году в возрасте 85 лет. Похоронен у стен Спасо-Преображенской церкви, которую он в своё время реставрировал более 10 лет. Иван Самойлов получил документ о присвоении звания «Почётный гражданин Свердловской области» в день своего 75-летия – 6 сентября 1997 года. Для вручения награды тогдашний губернатор области Эдуард Россель лично приехал в Нижнюю Синячиху.

– Кто автор знака, который вручается почётным гражданам?

– Идея принадлежит председателю Уральской геральдической ассоциации Валентину Кондюрину, а рисовал знак соучредитель и член Совета Гильдии геральдических художников Александр Грефенштейн.

– Может ли человек, добившийся каких-то успехов в своём деле, но имеющий судимость (например, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман), стать почётным гражданином области?

– Думаю, никто не решится это сделать. Более того, я уверен, что несколько награждённых этим знаком тут же заявят на отказ.

От Алексеева до Яковлева Алексеев Сергей Сергеевич

Алтушкин Игорь Алексеевич

Бокарев Геннадий Кузьмич

Брук Леонард Израилович

Брусиловский Миша Шаевич

Быков Анатолий Николаевич

Виноградский Евгений Михайлович

Воробьёв Алексей Петрович

Голышев Николай Николаевич

Гришпун Ефим Моисеевич

Данилов Николай Игоревич

Дураков Николай Александрович

Ельцин Борис Николаевич

Журавлёв Владимир Николаевич

Ильин Юрий Васильевич

Кадочников Владимир Дмитриевич

Камнев Павел Иванович

Карполь Николай Васильевич

Козицын Андрей Анатольевич

Колесников Борис Иванович

Крапивин Владислав Петрович

Красовский Николай Николаевич

Лапшин Ярополк Леонидович

Левит Юрий Александрович

Лядова Людмила Алексеевна

Макарян Альберт Николаевич

Малых Николай Александрович

Мартин Эвальд Иванович

Матвеев Евгений Семёнович

Мерзлякова Татьяна Георгиевна

Набойченко Станислав Степанович

Овчарук Иван Кириллович

Осипов Юрий Сергеевич

Пантыкин Александр Александрович

Перевалов Виктор Дмитриевич

Подобед Иван Романович

Пумпянский Дмитрий Александрович

Радионов Александр Петрович

Родыгин Евгений Павлович

Ронь Галина Ивановна

Россель Эдуард Эргартович

Ростецкий Евгений Константинович

Рыжков Николай Иванович

Рябов Яков Петрович

Самойлов Иван Данилович

Семихатов Николай Александрович

Спектор Шлема Ицькович

Судаков Юрий Дмитриевич

Сурганов Вячеслав Сергеевич

Сысоев Анатолий Васильевич

Тетюхин Владислав Валентинович

Трошин Владимир Константинович

Умпелева Галина Николаевна

Хардина Татьяна Витальевна

Черешнев Валерий Александрович

Щекутова Маргарита Ивановна

Яковлев Вениамин Фёдорович книга рекордов Первый Иван Самойлов, краевед, создавший в Нижней Синячихе уникальный музей русского деревянного зодчества. Фото: нс-музей.рф Чаще всего звание почётного гражданина получали люди, чьи фамилии начинаются на буквы К и Р – по 7 случаев Среди имён самое «почётное» – Николай (его носят 8 лауреатов). Самый молодой Игорь Алтушкин, председатель совета директоров ЗАО «Русская медная компания». На момент получения звания в 2017 году ему было 46 лет. Фото: Владимир Мартьянов Дважды почётные. Ученый Юрий Осипов в 2007 году стал почётным гражданином Свердловской области. А в 2014-м такое звание ему дала и родная для него Тюменская область. Борис Ельцин – тоже дважды почётный: второе звание он получил от Самарской области (причём раньше, чем от Свердловской – в 2006-м) Среди почётных граждан Свердловской области больше всего деятелей культуры и искусства – 11 человек. На втором месте – политики разного уровня, от местного до федерального: их 9 человек. На третьей позиции – юристы (включая одного из авторов российской Конституции Сергея Алексеева) – 5 представителей Самая возрастная Людмила Лядова,певица и композитор, которая получила звание в 2015 году за 19 дней до своего 90-летия. Фото: Областной департамент информполитики