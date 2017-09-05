Общество 5 сентября 2017, 19:03

В России увеличилось число долгожителей

Наталья Дюрягина
На Дне пенсионера в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

На Дне пенсионера в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

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По данным Росстата, в нашей стране проживают 15,7 тысячи человек, родившихся 100 и более лет назад (данные на начало 2017 года). Это почти на тысячу больше, чем в начале предыдущего года.

Если с 2014 по 2015 год прирост долгожителей в России составил 600 человек, то с 2016 по 2017-й — 923. При этом большинство из этого числа — женщины (12 тысяч), которые ввиду биологических особенностей в принципе в среднем живут на 5 лет дольше мужчин. В целом, по данным Минздрава РФ, за 2016 год средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72 лет, увеличившись на 0,5 года.

Подобные тенденции можно наблюдать и в Свердловской области, где, по данным Свердловскстата, рост продолжительности жизни стал самым высоким в России, составив 8,8 года начиная с 2005 года. Демографы отмечают, что продолжительность жизни растёт по нескольким причинам, но в первую очередь благодаря развитию медицины, расширению перечня социальных услуг для пожилых людей и общему улучшению качества жизни.

  • Опубликовано в №164 от 6.09.2017
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