Пенсионеры стали меньше заниматься сельским хозяйством

2,4 процента пенсионеров зарабатывают прибавку к пенсии, продавая то, что производят благодаря живности на своём приусадебном хозяйстве. Фото: Александр Исаков

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

По данным социсследования, которое провела Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), в последние 15 лет количество российских пенсионеров, занимающихся сельским хозяйством, снизилось в два раза.

Около пяти процентов россиян старшего возраста не только сами выращивают овощи, цветы и ягоды, но и продают их. Ещё 2,4 процента пенсионеров зарабатывают прибавку к пенсии, продавая птицу, рыбу и другую живность из своего приусадебного хозяйства. А 1,5 процента оказывают различные услуги по хозяйству за деньги.