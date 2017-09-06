Общество 6 сентября 2017, 06:00

Пенсионеры стали меньше заниматься сельским хозяйством

2,4 процента пенсионеров зарабатывают прибавку к пенсии, продавая то, что производят благодаря живности на своём приусадебном хозяйстве. Фото: Александр Исаков

2,4 процента пенсионеров зарабатывают прибавку к пенсии, продавая то, что производят благодаря живности на своём приусадебном хозяйстве. Фото: Александр Исаков

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По данным социсследования, которое провела Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), в последние 15 лет количество российских пенсионеров, занимающихся сельским хозяйством, снизилось в два раза.

Около пяти процентов россиян старшего возраста не только сами выращивают овощи, цветы и ягоды, но и продают их. Ещё 2,4 процента пенсионеров зарабатывают прибавку к пенсии, продавая птицу, рыбу и другую живность из своего приусадебного хозяйства. А 1,5 процента оказывают различные услуги по хозяйству за деньги.

  • Опубликовано в №164 от 6.09.2017
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