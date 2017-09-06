Пенсионеры стали меньше заниматься сельским хозяйством

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Полоса «Старшее поколение»
«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.
По данным социсследования, которое провела Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), в последние 15 лет количество российских пенсионеров, занимающихся сельским хозяйством, снизилось в два раза.
Около пяти процентов россиян старшего возраста не только сами выращивают овощи, цветы и ягоды, но и продают их. Ещё 2,4 процента пенсионеров зарабатывают прибавку к пенсии, продавая птицу, рыбу и другую живность из своего приусадебного хозяйства. А 1,5 процента оказывают различные услуги по хозяйству за деньги.
- Опубликовано в №164 от 6.09.2017