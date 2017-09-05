70-летний поляк пересёк Атлантику на байдарке

Александр Доба в третий раз за последние семь лет пересёк Атлантику в одиночку

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

В минувшее воскресенье, 3 сентября, 70-летний поляк Александр Доба финишировал в порту французского города Ле-Конке.

Плавание началось 16 мая в заливе Бэрнигет в американском штате Нью-Джерси, сообщает издание Metro. Александр Доба совершил путешествие через Атлантический океан на семиметровой байдарке. Спустя месяц у байдарки погнулся руль, однако Доба смог самостоятельно устранить повреждение и продолжил путь.

Он пересекает Атлантику в экстремальных условиях да ещё и в одиночку уже в третий раз.