Общество 5 сентября 2017, 19:06

70-летний поляк пересёк Атлантику на байдарке

Александр Доба в третий раз за последние семь лет пересёк Атлантику в одиночку

Александр Доба в третий раз за последние семь лет пересёк Атлантику в одиночку

Сюжет

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В минувшее воскресенье, 3 сентября, 70-летний поляк Александр Доба финишировал в порту французского города Ле-Конке.

Плавание началось 16 мая в заливе Бэрнигет в американском штате Нью-Джерси, сообщает издание Metro. Александр Доба совершил путешествие через Атлантический океан на семиметровой байдарке. Спустя месяц у байдарки погнулся руль, однако Доба смог самостоятельно устранить повреждение и продолжил путь.

Он пересекает Атлантику в экстремальных условиях да ещё и в одиночку уже в третий раз.

  • Опубликовано в №164 от 6.09.2017
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