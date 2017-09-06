В Екатеринбурге благодаря полковнику в отставке появились две новые улицы

Полковник в отставке Валерий Сидоров пять лет добивался того, чтобы в Екатеринбурге появились улицы Фрронтовых радистов и Даманцев. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Две новые улицы, получившие название Даманцев и Фронтовых Радистов, появились в микрорайоне Компрессорный, в коттеджном посёлке Чистые Ручьи.

По этому случаю свердловские ветераны-даманцы провели праздничный митинг. Их немного, всего 26, но на митинг собрались более ста человек — ветераны, жители посёлка.

С инициативой назвать новые улицы выступил председатель общественной организации ветеранов и инвалидов на острове Даманском полковник в отставке Валерий Сидоров.

— До 2012 года я думал, что я вообще один из тех, кто хоть какое-то отношение имеет к тем событиям, — рассказал «ОГ» Валерий Николаевич. — Скажу прямо, в рукопашную на том острове я не ходил, а обеспечивал связь на командном пункте военного округа и был в курсе всех событий. И мысль о том, что надо увековечить память о героях тех дней, не давала покоя. С 2012 года, как только появилась наша организация, начал хлопотать о присвоении одной из улиц Екатеринбурга имени даманцев. Писал заявления, ходил на приём в мэрию, районную администрацию. Года три мне говорили, что это нежелательно, а потом всё-таки приняли решение. Одновременно хлопотал и за фронтовых радистов, которых в Свердловске в годы войны подготовили около трёх тысяч человек. И оба вопроса решились положительно.

Справка "ОГ" Военный конфликт между СССР и Китаем произошёл после многочисленных провокаций 2 марта 1969 года на острове Даманском, посреди реки Уссури. Потери: со стороны СССР — 58 погибших и 94 раненых, со стороны Китая — около трёх тысяч погибших. Сейчас эта территория — часть Китая.