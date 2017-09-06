В Сети распространяют ложные сведения о больших прибавках к пенсии за «советских детей»

О нескольких тысячах прибаки к пенсии за «советских детей» не может быть и речи. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

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Ещё летом в Интернете, на форумах и в соцсетях по-явились слухи о некой прибавке к пенсии. Якобы за детей, рождённых в советское время (до 1991 года), положена ежемесячная выплата в одну, две, а то и три тысячи рублей.

Пытаемся разобраться в и без того непростой пенсионной ситуации. Естественно, как только пошёл такой слух, народ оборвал все «горячие линии» и пошёл писать заявления в отделения ПФР. Оказалось, дыма без огня не бывает, просто некоторую сумятицу в умы внесла новая система начисления пенсий, когда был принят закон «О страховых пенсиях»

№ 400-ФЗ от 28.12.2013 года. Основное новшество — это пенсионное баллы, которые начисляются и за период ухода за ребёнком. Раньше такого в расчёте пенсии не было.

Программа будет действовать только для тех женщин, которые пошли на пенсию до 2015 года. Те, кто отправился на заслуженный отдых в 2017 и 2016 годах, на прибавку рассчитывать не могут. Для таких пенсионеров будет предложена более выгодная, но немного изменённая программа прибавок к пенсии.

Для пенсионерок, у которых есть дети и которые пошли на пенсию до 2015 года, можно произвести перерасчёт пенсий. На одного ребёнка сумма может получиться не очень значимой — 76,40 рубля. За двоих детей — 140,80 рубля, а на троих и больше — 436,80

рубля. В среднем на каждого ребёнка добавят по 1,8 балла. Но это цифры ориентировочные, у каждого пенсионера они могут быть разными, ясен лишь порядок цифр — ни о каких тысячах не может быть и речи.

Пенсионный фонд России (ПФР) ещё в августе выступил с опровержением информации о тысячных выплатах за «советских детей». В сообщении говорилось, что заведомо ложные сведения распространяются в Интернете не-установленными лицами и даже приводятся несуществующие таблицы с надбавками по несколько тысяч рублей.

В ПФР вообще нет такого понятия как «дети, рождённые в СССР» — ни до 1990 года, ни до 1991-го. Перерасчёт по замене стажа работы нестраховыми периодами ухода можно сделать по любым детям независимо от года их рождения. В практике ПФР действительно существует такой рубеж, как 1991 год, но он относится только к валоризации пенсии — дополнительной прибавке за «советский стаж», и с детьми она никак не связана.

Нельзя назвать однозначно, кому нужно идти за перерасчётом, а кому не нужно. Можно выделить несколько категорий, кому этот перерасчёт будет скорее всего выгодным. Например, женщинам с двумя, тремя или более детьми; получавшим небольшую зарплату; не имеющим продолжительного трудового стажа. Тем, у кого пенсия меньше десяти тысяч, такой перерасчёт ничего не даст. Не исключено, что новая схема выведет сумму ниже назначенной, тогда в перерасчёте вам откажут — пенсию уменьшать нельзя.

Кому и зачем нужны были такие вбросы — непонятно. Наша пенсионная система и так довольно запутанная, а тут ещё такие фейки. В каждом из районных отделений ПФР есть «горячие линии», мы обзвонили некоторые из них и везде нам подтвердили — таких звонков поступает очень много.