Как в 60+ одеваться красиво, стильно и недорого?

Брюки давно стали универсальной одеждой, но стилисты советуют дамам почтенного возраста не забывать о юбках и платьях, подчёркивающих женственность. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Людмила Кокорева — известный на Среднем Урале эксперт в области моды и дизайна одежды. Мы поговорили с ней о том, как одеваются наши женщины в возрасте от 50 до 60+ и какие есть универсальные правила для этой особенной категории.

Бальзаковские женщины стали старше. Этот возраст в классическом его понимании — 30–35 лет, но сегодня он сдвинулся к отметке 50+, это признают все специалисты мира моды и индустрии красоты. Причин много. Для того чтобы женщины почтенного возраста чувствовали себя уверенно, и занимали, как говорится, активную жизненную позицию, сегодня созданы все условия: они стали уделять больше времени спорту, ходят в фитнес-центры, для них появилась хорошая косметика. Сейчас много 60–70-летних женщин (и мужчин тоже, кстати), выглядящих моложе своих лет и ведущих себя раскрепощённо.

Кем быть — Ариной Родионовной или социально активной женщиной? Это во многом ваш внутренний выбор. В этой возрастной категории есть разные группы — умеренные и консервативные в одежде, стройные и полные, есть те, кто воспринимает одежду как функцию и те, кто ещё готов на эксперименты, у всех разные финансовые возможности. Поэтому дать универсальные советы для всех непросто. Но можно выделить основные позиции.

Кристиан Диор любил повторять, что пожилая женщина (как это ни удивительно) должна одеваться как школьница. Нет, это не значит — молодиться и носить короткие юбки с гольфами. Школьница одевается в строгом и элегантном классическом стиле. То есть в её гардеробе обязательно должны быть юбки в складочку, джемперы, пуловеры, кардиганы.

Аксессуары в любом возрасте имеют большое значение. Обращайте больше внимания на дополнения к одежде — обувь, сумки. Если вы решили быть слегка экстравагантной (а сегодня в среде 60+ это проявляется всё чаще), делайте акцент на яркой вещи, крупных аксессуарах. Но перейти грань, за которой начинается безвкусица, очень легко. Увы, я часто вижу таких женщин на улицах Екатеринбурга.

Классически-спортивный стиль всегда делает женщину бодрой. Одеваясь так, она чувствует себя моложе. Европейские женщины очень любят ходить в брюках, в их повседневной моде много мужских элементов — пиджаки, рубашки. А наши женщины 60+ очень любят юбки и платья, подчёркивая ими свою женственность и привлекательность. Это очень красиво, если правильно подобрать длину.

Цветовая гамма. Универсальный совет — подбирайте вещи в тон: светлые и тёмные оттенки основного цвета. Например, цветовую градацию белый-бежевый-коричневый или, скажем, розовый и палевый. Если, к примеру, вы выбираете одну вещь с цветным рисунком, то остальные вещи в вашем комплекте (верхняя одежда, шарф, сумка, обувь) должны попадать в цвета этого рисунка.

Каждый сезон текстильщики и дизайнеры предлагают нам новые цветовые сочетания, но не забывайте, что натуральные цвета всегда в моде. Это все цвета земли, молочные и бежевые оттенки — то, что есть в природе и даёт нам ощущение покоя и гармонии.

Почему наши женщины так любят ходить в тёмном? Не знаю. Совершенно очевидно, что стоит уделять больше внимания светлым оттенкам, которые делают нас свежее и моложе.

Элегантность. Элегантность — это чувство вкуса, а вкус — это чувство меры. Не все, увы, в таком возрасте понимают, что, к примеру, эротические элементы в одежде — декольте, открытые колени, обтянутые бедра — смотрятся не лучшим образом. Обтягивающая одежда — это привилегия молодых. Даже если вы сохранили неплохую форму в своём возрасте, старайтесь не выделять зону бёдер. Не сочетайте короткие жакеты и брюки. Сейчас, кстати, очень популярны длинные жилеты и лёгкие пальто, которые помогут закрыть бёдра.

Если на вас пристально смотрят, значит, вы нехорошо одеты. Так говорят англичане. Молодёжь носит броскую одежду, потому что она хочет обратить на себя внимание, чтобы заявить о себе этому миру и найти своё место. А если человек уже состоялся, его одежда не должна кричать. Люди в этом возрасте умеют привлекать к себе внимание другими способами — мудростью, знанием, опытом.

Микс-ретро. Некоторые модные элементы тех вещей, которые вы носили в молодости, вполне сочетаются с современной одеждой. Например, цветастые принты и кожаные куртки.

Стоит ли одеваться на Таганском рынке? Как говорит историк моды Александр Васильев, мода быстро проходит, а красивую вещь можно купить и на барахолке. Если у вас есть чувство стиля, цена не играет роли. Потому что важно сочетание вещей, а не вещь сама по себе. Даже самая дорогая одежда может выглядеть безвкусно, если она неправильно подобрана.

Вы не должны комплексовать из-за того, что купили элегантную вещь на Таганском рынке. Даже в так называемых стоках и секонд-хэндах попадаются очень интересные экземпляры. Это ведь совсем необязательно одежда, которую кто-то носил. Сегодня там по смешным ценам продают, например, стильные пиджаки, юбки, брюки, жакеты, рубашки из прошлых сезонов. В бутиках вы можете увидеть примерно тот же ассортимент, но там вам подбирают целую коллекцию, которую, как считается, проще сочетать. А в стоке придётся включить собственное воображение и, конечно, вкус.

Интерес к жизни. Это самое главное. Семья, любимая работа или забота о внуках, увлечения, здоровый образ жизни. Читайте газеты и журналы о моде и выбирайте то, что делает вас красивыми и уверенными в себе.

Досье "ОГ" Людмила КОКОРЕВА — зав-кафедрой дизайна одежды Уральского государственного архитектурно-художественного университета, профессор, член Союза дизайнеров России, член Союза художников России.