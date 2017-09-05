Николай Дроздов: «Не люблю слово «старый»

Николай Дроздов считает, что природа даёт каждому человеку определённое количество лет. Но негативные мысли, неправильное питание, вредные привычки сокращают этот потенциал. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Николай Дроздов, ведущий телепередачи «В мире животных», профессор МГУ, советник Генерального секретаря ООН по экологии и обладатель множества других регалий, в начале недели побывал в Свердловской области по приглашению региональной общественной организации «Уральская Экологическая Инициатива». Как известно, Николай Николаевич ведёт здоровый образ жизни и продолжает много работать, хотя в этом году ему исполнилось 80 лет. Он рассказал «ОГ» о своих основных жизненных принципах.

Жить с настроем на позитив. Моё жизненное кредо: чем ругать обстоятельства, лучше сделать пусть небольшое, но доброе дело, тогда и настроение будет лучше. Я почти не смотрю телевизор, хотя работаю на телевидении, потому что там слишком много негативной информации. Удивляюсь людям, которые увлекаются «Дорожными войнами» и другими программами о катастрофах. Смотрю только новости один раз в день, чтобы знать о важнейших международных событиях.

Заниматься любимым делом. Я с детства увлекался зоологией, больше всего любил птиц и ящериц. Когда я окончил школу, мне было всего 15 лет, но я умудрился поступить на биофак в МГУ. Став студентом, начал разбираться в структуре университета, узнал, что на географическом факультете есть направление биогеографии, и перепоступил на геофак. Там было больше возможностей для работы «в поле»: мы ездили в экспедиции в леса, горы, пустыни. Потом я окончил аспирантуру, защитился и остался в МГУ, который люблю, а сейчас уже «взрослый» профессор кафедры биогеографии. Не люблю слово «старый».

Правильно питаться. Это значит — есть только ту пищу, которую считаете полезной. Я не отношу себя к чистым вегетарианцам, потому что ем рыбу и другую животную пищу. Но мясо категорически считаю несъедобным. К этой мысли я пришёл в середине 70-х годов, когда работал в Индии над съёмками фильма «Рикки-Тики-Тави» вместе с замечательным кинорежиссёром, основателем передачи «В мире животных» Александром Згуриди. Индийская культура и философия поспособствовали тому, чтобы я отказался от мяса. Но помимо этого, я убеждён, что биологически человек произошёл от крупных растительноядных обезьян, а шимпанзе, гориллы и орангутанги едят исключительно растительную пищу. Порой приверженцы мясных диет рассуждают: откуда силы возьмутся, если не употреблять мясные продукты? Но шимпанзе обладают огромной силищей, при этом их основная пища — бананы и побеги бамбука, по вкусу напоминающие сырую картошку. Зубная система человека — это система растительноядных существ: у нас нет клыков, как у хищников, для разгрызания добычи. И кишечник достаточно длинный — приспособленный для переваривания растительной пищи.

Много двигаться. По утрам я делаю зарядку на все группы мышц, в том числе упражнения йоги. Йогой я заинтересовался ещё до поездки в Индию: в СССР были источники, перепечатанные на машинке. В Индии я подробнее познакомился с этим учением, посетил буддистский монастырь, пообщался с его настоятелем, который рассказал мне о восьми ступенях йоги. Но я занимаюсь только гимнастическими упражнениями и дыхательной гимнастикой. До высших ступеней, связанных с духовными практиками, не дошёл. Точнее, они меня не увлекли, поскольку там нет привычных для нас понятий, таких как «польза для общества», «работа на благо Отечества» и даже «работа на благо семьи».

Общаться с природой. И возвращаться периодически в те места, которые вас вдохновляют и заряжают энергией. Я, например, очень люблю пустыни. Когда наша страна была побольше, я часто бывал в пустынях Кара-Кум и Кызыл-Кум. Мне нравятся жара, горячий песок, а также верблюды, змеи, ящерицы.

Отказаться от вредных привычек. Мне очень жаль, что уже больше десяти лет с нами нет моего друга и ровесника, ведущего программы «Клуб путешественников» Юрия Сенкевича. Он — врач по образованию, работал в Институте космической медицины. Ещё до того, как стал телеведущим, в качестве врача целый год провёл на полярной станции в Антарктиде, где летом, как у нас зимой, а зимой — минус 60 градусов, вьюга и темнотища. Печально, что этот замечательный человек попался на крючок никотиновой зависимости. Уверен, именно курение привело к его безвременной кончине. И это только один пример ужасного вреда никотина. Курение сокращает в среднем на 15–20 лет срок жизни, заложенный в нас генетически. Хорошо, что в последнее время у нас, как и на Западе, курение выходит из моды. Общаясь с людьми, замечаю, что практически ни от кого не пахнет табаком.