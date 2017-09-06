Революция 1917 года угробила российскую деревню

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

А. Степанова, пенсионерка, г. Волчанск:

— Мне 77 лет, детство и юность прожила в деревне, и сейчас там бываю. И скажу так: революция угробила российскую деревню.

В декабре 1927 года XV съезд партии провозгласил курс на коллективизацию. Сроки не были обозначены, поскольку даже лидеры партии в голос отмечали: мелкое индивидуальное крестьянское хозяйство будет существовать ещё долго. Однако сразу после съезда трудолюбивых и толковых начали объявлять кулаками. Разорили, разогнали, сослали. Причём раскулачивание проводили не судебные органы, а исполнительная власть с привлечением партийцев и местной бедноты, а основанием для раскулачивания часто было наличие лошади. Зато форсировали создание колхозов.

Моё мнение: были в Советском Союзе рабы! Это колхозники. А роль помещиков взяла на себя компартия: из деревни никто не мог уехать — паспортов не давали. А налоги (мясо, молоко, яйца, шерсть) были непомерны. В южных районах страны облагались налогом яблони, и крестьяне вырубали сады. На Урале и в Сибири — другая напасть. Если скотины в хозяйстве не было, то мясо покупали и сдавали государству! А молоко мы как пили? Две столовые ложки на стакан кипятка, забелишь немного — и всё.

Колхоз мог рассчитываться с работниками лишь после выполнения государственных поставок, а сами закупочные цены на колхозную продукцию были низкими и возмещали колхозникам, согласно открытой сейчас статистике, 10–20 процентов затрат. Поэтому жизнь колхозника обеспечивали сторонние, по возможности, заработки и собственные подсобные участки. Но когда было на них работать? На колхозном поле сельские жители трудились весь рабочий день — под угрозой уголовного преследования за невыполнение минимума трудодней (это было введено в 1948 году).

А к индивидуальному крестьянскому хозяйствованию государство относилось с подозрением в принципе. В начале 1950-х по инициативе Н.С. Хрущёва, известного «революционера» в экономике, оно стало постепенно сокращаться. Хрущев даже предлагал создать «агрогорода», жители которых работали бы в общественном сельском хозяйстве и пользовались городским бытовым комфортом — но без всякого личного хозяйства! Большим ударом по российскому крестьянству стал и курс на ликвидацию «неперспективных» деревень.

Я не говорю о том, что общеизвестно даже по художественным фильмам: партия давала сельчанам указания, когда сеять, пахать, убирать урожай. Ну и что, что земля холодная — сей! Хлеб не дозрел — убирай, заполняй закрома!..

Было, было у нас бесплатное образование (о чём в этой рубрике пишут многие), но колхозников в вузах были единицы. Я сама и мои сверстники — такие же, как я, деревенские — учились заочно. Это был наиболее доступный способ.

В общем, начиная с революции долгие годы губили деревню и загубили-таки. Деревня брошена на произвол судьбы, поля зарастают. Держатся самые мужественные…