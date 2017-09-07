Чтобы ламинат сохранился дольше, покройте им не пол, а потолок

Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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Сейчас очень популярны всякие лайфхаки (или, как их называют на Скипидарщине, — знайкаки). У «КБ» тоже есть несколько таких хитростей, которые позволят сделать жизнь читателей проще и интереснее!

Чтобы быстрее попасть домой, после работы идите сразу домой.

Тяжёлую гирю удобнее перекатить, чем перенести, поэтому отпилите у гири ручку, и снаряд легко перекатится в нужном направлении.

Чтобы ламинат сохранился дольше, лучше покрыть им не пол, а потолок.

Если под рукой нет плечиков для верхней одежды, можно воспользоваться крюками для свиных или говяжьих туш.

Прочитанную книгу ставьте обратно на полку вверх ногами, а ещё лучше — корешком к стене. Так вы убережёте себя от повторного чтения одной и той же книги.

Зубочисткой, заколкой для волос или ключом проткните пакет сметаны и положите его на дно тележки дыркой вниз. Так вы никогда не заблудитесь в супермаркете.

Чтобы не забыть застегнуть ширинку, установите себе напоминалку в телефоне.

Если у вас сломался телефон, переведите его в режим полёта в мусорное ведро или из окна и сходите в магазин за новым.

Чтобы охладить горячий чай или кофе, поставьте чашку в микроволновку. Назавтра вы обнаружите в микроволновке охлаждённый чай или кофе. Включать микроволновку не надо.

На рыбалке, если под рукой не оказалось удочки, можно воспользоваться бильярдным кием из ближайшего бара, привязав к нему леску, поплавок и крючок. Для зимней рыбалки отлично подойдёт ножка стула.

Если вы хотите, чтобы сыромятный ремень стал ещё более сыромятным, надо его намочить (желательно в чае с мятой) и размять.

Чтобы вода из кастрюли с пельменями не убегала, положите пельмени в дуршлаг и поливайте кипятком до готовности.

Чтобы избавиться от неприятного запаха, насыпьте в сапоги как можно больше молотого кофе, а ещё лучше — толчёного стекла.

Старым ухватом удобно доставать мяч из воды во время пикника. А сачок для ловли бабочек поможет вам выудить телефон или ключи из выгребной ямы.

Крепкий кофе можно заморозить в формочках для шлакоблоков, а потом добавлять в него горячее молоко и угощать весь строительный трест.

Перевёрнутый вверх ножками стол может стать прекрасным столом для перевёрнутого вверх ножками ребёнка.

Перед тем как наносить помаду, обклейте края рта малярным скотчем. Идеальные губы вам обеспечены! Заодно можно будет удалить нежелательные усики.

Зубную пасту из тюбика можно выдавить до самого конца, если положить тюбик под трамвай или поезд.

Если вам надо побыстрее разрядить свой телефон, просто поводите полчаса по экрану пальцем.

Чтобы стринги не врезались в тело, подложите под них свёрнутые в несколько раз старые газеты.

Если вы пересолили блюдо, дайте полизать его лосю.

Дырку на чёрном носке можно замаскировать, ударив по ногтю молотком.

В обычный резиновый сапог входит около 6 литров разливного пива.