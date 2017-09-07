В области набирают популярность мастер-классы по самогоноварению

Кадр из фильма "Самогонщикик". Режиссёр Леонид Гайдай

Сюжет Со вкусом

Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.

Одной из популярных услуг, связанных с проведением празднеств в нашем регионе, становится шоу самогоноварения. Вы заказываете мастеров с аппаратом, и они на глазах всего честного народа из нехитрых продуктов произведут крепкий алкогольный напиток. Заканчивается всё, как вы понимаете, дегустацией.

Любителей самогона в нашем регионе предостаточно. Одни гонят его на продажу, но это криминальный бизнес, за него полагается штраф до 300 тысяч рублей либо 240 часов обязательных работ. А вот к тем, кто производит самогон для личного употребления, законодательство лояльно. Гони, если умеешь. В этом загвоздка. За советскую эпоху, когда водка в магазинах оставалась относительно недорогой, а плодовое вино и вовсе копеечным, культура самогоноварения в городах была утеряна. Интерес к ней вернулся, когда рынок заполонила «палёная» водка, а цены на настоящую начали кусаться.

Теперь мастер-классы по приготовлению самогона пользуются популярностью и у организаторов туристических этномаршрутов, и в кулинарных студиях. В первом случае туристам предлагается расслабиться после баньки, а во втором изучить теорию и практику — освоить КМС (курс молодого самогонщика). Такие мастер-классы уже проводили в Нижнем Тагиле (студия Bon Naty) и Екатеринбурге (кафе «Ля Бонжур»)

— Прошёл недавно отличный мастер-класс, — рассказал «ОГ» житель Екатеринбурга Андрей Демидов, — полчаса бармен рассказывал историю возникновения самогона. Потом продемонстрировал аппарат, показал его устройство и приступил к самому процессу. На дегустации нам подарили брошюру, где более 130 рецептов приготовления разных видов напитка.

Неравнодушен к крепкому напитку домашнего приготовления и член Совета Федерации Эдуард Россель. Недавно в Нижнем Тагиле он побывал на НТМК, где металлурги поинтересовались, как политик относится к экологически чистым продуктам и самогону.

— Овощи надо кушать со своей грядки, что и делает многие годы моя семья, — ответил им Россель, — а против самогона ничего не имею, не запрещал его делать в годы, когда руководил областью, и даже употребляю его иногда.

Но не думайте, что дистилляция — простой процесс. В неумелых руках самогонный аппарат может стать бомбой. Так, в прошлом году в Екатеринбурге произошёл взрыв такого оборудования, от которого два человека получили серьёзные ожоги. Так что раздумывая над приобщением к русской культуре пития, приобретите лучше не самогонный аппарат, а самовар. Он-то точно не принесёт неприятностей в дом.

Кстати В России с 2016 года действует стандарт на самогон. ГОСТ называется «Напитки русские традиционные на натуральном сырье».В документе установлена градусность напитка — 35–50 % об.ГОСТ категорически запрещает использовать что бы то ни было, кроме натурального сырья, а также добавлять химические подсластители. Стандарт прописывает максимальную концентрацию сахара и кислот, внешний вид, цвет, аромат и вкус. Так, например, самогон может быть немного мутным, но обязательно должен пахнуть зерном и не содержать сивушные масла.