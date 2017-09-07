Осенние напитки: чем согреться в холода?

Фото: Александр Исаков

Сюжет Со вкусом

Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.

«Унылая пора, очей очарованье» бывает порой не столь романтичной, как это звучит в стихах классиков. Осенью жители средних и северных широт усердно стараются изобрести всё новые и новые способы восполнить нехватку тепла и уюта. В этом зачастую помогают мягкие пледы, урчащие коты, объятия близких. Ещё одно действенное средство — напитки. О том, какие новинки ожидают нас в этом году и какие классические чай, кофе и вино спасут вас от уныния, рассказали профессионалы своего дела.

Вино.

Павел Хохлов, сомелье:

— Осень — время красного вина. Если летом приятнее пить вино из северных регионов, чтобы оно было освежающим, то сейчас можно переходить на южные регионы. Среди популярных можно выделить Аргентину, юг Италии — это Сицилия, юг Франции — долина реки Роны. Рекомендовал бы попробовать Сицилию. Вы можете найти вино с этого острова под свой вкус, каким бы он ни был. Если вы берёте красное вино, то это будут виноградники, выращенные буквально на предгорьях вулкана. А если вы найдёте вино урожая 2015–2016 года, то там есть небольшая особенность — у вина будет привкус дыма, потому что вулкан был всё еще активным в это время.

Кофе.

Дарья Снегирева, бариста:

— С наступлением осени повышается спрос на молочные напитки, иногда в паре с эспрессо — сначала взбодриться, затем напиться. Сейчас люди страдают от недосыпа и мёрзнут. Летом чаще пьют чёрный кофе — вариации со льдом, молоком, тоником. Специи — это больше зимняя история, капучино с корицей — «осенний» фаворит. Если хочется чего-то более интересного, можно приготовить пряный раф. Звучит экзотично, но на деле всё просто: эспрессо, сливки, ваниль, специи. Ну и гвоздь программы — тыквенный латте, капучино или раф. Скоро во всех кофейных будет звучать вопрос «а вы делаете тыквенный латте?» Придется-таки и мне варить тыквенный сироп.

Чай.

Дарья Глагольева, менеджер «Чайной на Белинского»:

— У нас в осеннем меню всегда присутствуют облепиховый чай с корицей, яблоком и мятой. Популярны также ромашковый с мятой и чай с шиповником, чёрный чай с вишней. Осень и зима — это самое прибыльное для нас время — погода портится, людям хочется горяченького. По мне, так самый согревающий и витаминный чай — с бадьяном и корицей. Бадьян продаётся во всех магазинах, его можно без проблем найти. На небольшой чайник нужно пара долек лайма, которые завариваются кипятком. Туда же кладётся палочка корицы и пара звёздочек бадьяна, ещё можно добавить пару листочков мяты.