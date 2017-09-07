Общество 7 сентября 2017, 06:00

Россия нарастила экспорт еды — в лидерах печенье

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По итогам первого полугодия Россия нарастила объёмы поставок по продовольствию почти на 20 процентов, такие данные приводит «Российская газета» со ссылкой на Российский экспортный центр.

Главными локомотивами роста экспорта продовольствия стали зерно, растительные масла, сахар и масличные культуры и сладости.

— Хорошим экспортным потенциалом обладают российские сладости, — считает исполнительный директор Ассоциации «РусПродСоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, объёмы экспортных поставок шоколада в этом году превысили 49 тысяч тонн, а печенья — 29 тысяч тонн. Кроме того, мы уверены в экспортном потенциале отечественного мёда, — отмечает эксперт. — Но для этого необходимо внести ряд изменений в технический регламент Таможенного союза в части предельно допустимой концентрации остатков антибиотиков и оснастить регионы современным оборудованием для анализа продукции по международным стандартам. К тому же наш мёд вполне презентабелен для западного покупателя: за январь-июнь было экспортировано 692 тонны на 2,3 миллиона долларов.

  • Опубликовано в №165 от 7.09.2017
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