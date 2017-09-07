Общество 7 сентября 2017, 06:00

Впервые почти за 90 лет кондитеры изобрели новый вид шоколада

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Швейцарцы изготовили розовый шоколад из рубиновых какао-бобов без добавления красителей.

Новую сладость презентовали кондитеры швейцарской фирмы Барри Каллебаут (Barry Callebaut) в Шанхае, сообщает британский таблоид The Sun.

Шоколад получил название «Ruby». По словам создателей, он отличается лёгким фруктово-ягодным вкусом и состоит из рубиновых какао-бобов, трёх типов молока, белого и тёмного шоколада. Отмечается, новый вид шоколада можно будет съесть больше, чем любого другого, без неприятных последствий.

Хотя шоколад необычного розового цвета можно было увидеть на прилавках и ранее, но цвет ему до сих пор придавали красители, а не какао-бобы. До сих пор существовало только три вида шоколада: чёрный, молочный и белый, который также был изобретён в Швейцарии в 1930-х годах.

  • Опубликовано в №165 от 7.09.2017
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