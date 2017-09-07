Пища космонавтов: вредна или полезна еда в порошках?

Порошковый коктейль рекомендуют разводить тёплой водой, молоком или бульоном. Фото: Галина Филатова

В соцсетях идёт активная реклама порошков, способных заменить привычные приёмы пищи, обещают, что они помогут похудеть, прийти в тонус и поправить здоровье. Мы попытались выяснить, насколько они безопасны и полезны, обратившись за советом к специалистам.

— Такой порошок я впервые попробовала после рождения ребёнка. За время беременности набрала лишние килограммы, с которыми хотелось распрощаться. Судя по информации на упаковке, порошки не были вредны даже при грудном вскармливании, — рассказала Наталья Кондрашенко, героиня, испытавшая на себе силу чудо-порошка, — одной банки в среднем мне хватило на 2–3 недели. Результат — минус 7 кг за пару месяцев.

Однако мнения фитнес-тренеров при этом разошлись. Одни говорят о том, что организм нельзя обмануть, и если давать ему непривычную форму еды, то однажды это отра-зится на здоровье. Другие считают, что если работает — значит, хорошо.

Популярный в Интернете фитнес-тренер Натали Маккей в своих блогах неоднократно говорила о том, что протеиновая еда в порошках для спортсменов — это здоровое, сбалансированное питание. С ней согласна и екатеринбургский консультант по правильному питанию Екатерина Шуплякова.

— Частые тренировки и большая физическая нагрузка не позволяют мне питаться сбалансированно привычной едой. Порошковый коктейль свободно заменяет мне полноценный приём пищи. Для меня это не способ похудеть, это поддержка себя в форме.

Врач-диетолог Марина Хабарова придерживается нейтральной точки зрения:

— Популярность порошки приобрели в большей степени не из-за своих чудесных свойств, а потому что это стало модно, и началась хорошая реклама. Они подходят тем, кто живёт в активном ритме, не успевает позавтракать. Некоторые диетологи назначают такое питание в случае, если у человека проблема с перееданием. Такое питание заменит чай с плюшками или любые другие формы перекуса на бегу.

Подойдёт такое питание ещё нескольким группам людей. Например, аллергикам. Спортсменам, которые наращивают мышечную массу.

Что же содержится в коктейле, который сойдёт за фруктовый салат, омлет или гороховый суп? Этикетка говорит о том, что в составе белки и аминокислоты, насыщающие организм. Разводить такой порошок рекомендуют молоком, бульоном или тёплой водой.

В одном диетологи солидарны: всего должно быть в меру. И мы, благо, не в космосе живём. Платить 3 тысячи рублей за банку — неоправданно, когда в супермаркетах на полках лежат натуральные продукты. Прибегать к методу порошков можно, только если употреблять как добавку, но не как основное питание.