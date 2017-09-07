В Екатеринбург пришла мода на паназиатскую кухню

Интерьер уже полюбившегося екатеринбуржцам ресторана Vietmon на улице Ленина. Фото: Дарья Белоусова

Сюжет Со вкусом

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Этой осенью должны открыться два ресторана азиатской кухни — вьетнамский «Chao! Кухня Вьетнама» на пересечении улиц Малышева и Сакко и Ванцетти и китайский «Дружба» на улице Красноармейской.

Владельцы первого заведения Алексей Лисс и Алексей Дидык (бывший управляющий «Летнего ресторана Веранда» и ресторана «Гастроли») называют предварительную дату начала работы — 1 октября. Второй ресторан создатель бара «Юность» Евгений Кексин планировал открыть 15 сентября.

— Чтобы выбрать меню и формат, мы специально ездили во Вьетнам, переманили шеф-повара из ресторана «Шератон» из Нячанга. У нас будет знаменитый суп Фо Бо на говяжьем бульоне с рисовой лапшой и различными добавками, омлет с морепродуктами (креветки, кальмары) Бан Хео, сэндвичи «Бань Ми», каша из чёрного риса с манго и оригинальные вьетнамские десерты, — анонсировал «ОГ» меню «Chao! Кухня Вьетнама» Алексей Лисс. — Средний чек — 500–700 рублей за два блюда. Порции солидные — большая тарелка супа — 600 граммов. Около 30 процентов продуктов ресторана будем возить прямо из Вьетнама на самолёте.

Мода на паназиатскую кухню пришла в Екатеринбург из Москвы. Сейчас в столице Урала уже работает китайский ресторан Jang Su и два вьетнамских заведения Vietmon, владелец которого (вьетнамец Ань Нгуен) ранее рассказывал о планах открыть третью точку в формате стрит-фуд. Однако Алексей Лисс объяснил, что в его ресторане будут угощать блюдами Северного Вьетнама, которые отличаются от кухни южной части страны, похожей на китайскую с их обилием соусов. «Фишкой» ресторана станет также вегетарианский раздел меню, завтраки и открытая кухня, которая позволит гостям наблюдать, как блюда готовят прямо при них.

Паназиатскую кухню можно также попробовать в гастропабе «МОМО» по Карла Либкхнета, в «Мытном дворе» в заведении «Шикари» и «Гастрономе» в ТЦ Bolshoy.