Евгений Куйвашев и Александр Якоб осмотрели место пожара в ККТ «Космос»

Пожар потушили за 30 минут. Менять придётся семь входных групп. Фото: ГУ МЧС России по региону

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Глава региона Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб оценили ход ремонта ККТ «Космос», сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы. Утром 4 сентября в здании, где в выходные стартовал второй Уральский открытый фестиваль российского кино, произошёл пожар, точнее — поджог.

Ремонт фасада и главного входа киноконцертного зала начался 6 сентября, строители планируют завершить его в кратчайшие сроки. Евгений Куйвашев ещё раз подчеркнул, что свердловские власти готовы оказать всемерную поддержку для расследования и ликвидации последствий ЧП. По поручению Александра Якоба службы благоустройства города уже приводят в порядок площадку перед ККТ «Космос».

Напомним, по версии очевидцев, а также судя по записям камер наблюдений, причиной возгорания стал автомобиль УАЗ (так называемый «батон» или «буханка»), который въехал во входные двери кинотеатра. На кадрах съёмки видно, что водитель поджёг машину, огонь перекинулся на само здание. Площадь пожара составила 30 кв. м. В машине находились баллоны с газом, которые, к счастью, не взорвались.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, он получил ожоги и обратился за медицинской помощью. Им оказался 39-летний житель Ирбита, как сообщают правоохранители, состоящий на учёте у психиатра. Известно, что в Ирбите он занимался ремонтом автомобилей, в последнее время вёл себя странно, колесил по стране без видимой цели. Арестован до 3 ноября, идёт следствие.