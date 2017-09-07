Полярник Соловьёв поставил в своём саду скульптуру Шукшина

На даче у Сергея Соловьёва красуется скульптура Василия Шукшина, автор которой — лауреат Государственной премии СССР, скульптор Вячеслав Клыков. Фото: из личного архива Сергея Соловьева

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №165 от 7.09.2017

Сергей СОЛОВЬЁВ, путешественник, руководитель полярной экспедиции газеты «Советская Россия»:

— Я как человек ленивый формировал свой сад таким образом, чтобы тратить на него минимум времени, при этом от каждого растения получать максимальный результат. Допустим, если посадить картошку, её надо пропалывать, окучивать, поливать, а потом ещё и выкапывать. А посадив яблоню, надо только яблоки собирать. С учётом этого я посадил яблони, сливы, рябину, иргу, боярышник, калину, малину и другие плодовые кустарники, а также чеснок и хрен с топинамбуром, которые один раз посадил и забыл. Они растут сами по себе несколько лет. Кроме того, у меня растут все виды зелени, поскольку зелень очень полезна, это отличный источник витаминов, и летом нужно есть её каждый день. В то же время особой возни с зеленью тоже нет: весной посеял, а летом срывай и ешь.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников я всегда покупаю в Институте экологии растений и животных УрО РАН. Там работают профессионалы, которые знают своё дело, отвечают за свои слова и могут подобрать именно те растения, с которыми ты будешь наиболее комфортно сосуществовать. На участке деревья и кустарники я расположил ярусами, чтобы они не затеняли дуг друга. Яблони, боярышник, рябина — самые высокие, они на севере. Затем калина, слива и так далее — по росту.

Урожай фруктов и ягод у меня всегда хороший. Плоды замораживаю, сушу, делаю из них настойки, а также заливаю мёдом. Мёд — отличный консервант, наверное, самый полезный из консервантов: залитые мёдом ягоды могут очень долго храниться. У меня шесть яблонь, и яблок очень много, из них, помимо прочего, я сам делаю яблочный уксус, который можно использовать в кулинарии, косметологии и народной медицине.

Мой рецепт. С добавлением яблочного уксуса готовлю отличное средство для очищения крови. Советую применять его всем жителям больших городов, страдающим от плохой экологии. Нужно взять в равных пропорциях хрен, чеснок, имбирь и лимон, измельчить с помощью блендера. Затем добавить мёд и яблочный уксус, перемешать и настаивать в течение одной-двух недель. Хранить это средство желательно в тёмном прохладном месте и применять ежедневно по столовой ложке перед едой.