Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Сергей Крянин, призёр чемпионата мира-2001 по лыжным видам спорта, вице-президент Федерации лыжных гонок России:

— Мои предки и я сам родом из Воткинска — небольшого городка в полусотне километров к северо-востоку от Ижевска. До революции город входил в состав Сарапульского уезда Вятской губернии, но после прихода советской власти в течение длительного времени территориально был привязан к Уральской области. Увы, но и на нашей земле революция оставила свой кровавый след. Я имею в виду Гражданскую войну и случившееся в 1918 году Ижевско-Воткинское восстание. Причиной его стал запрет свободной торговли, объявленный большевиками в рамках политики военного коммунизма. Для моих предков по отцовской линии тогда это стало практически трагедией, поскольку на Воткинском заводе у них имелся собственный кузнечный цех, а всех своих «благ» они добивались потом и кровью. Как известно, восстание было жёстко подавлено — погибли более тысячи человек.

Сложно давать однозначную оценку революции. В ту пору мы не жили. Но, понятно, что часть общества была заражена идеей революции — одному или даже нескольким людям свергнуть царскую власть было бы невозможно. Революционеры шли к своей цели. Другое дело, какой способ для этого они избрали. Убийство царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году, Гражданская война и проводившийся большевиками красный террор — это насилие нельзя оправдать никакими благими целями. Это с одной стороны. А с другой?

Спустя десятилетия наша страна, сделавшая ставку не на элиту, а на трудовой народ, стала поистине великой. СССР обошёл страны полуторавекового капитализма практически во всём. Успехи в науке и производстве сопровождали блестящие достижения здравоохранения, культуры и, естественно, спорта.

Лично мне оказалась очень близка идея пятилеток, когда за определённый период ты должен добиться поставленной цели. Ведь в спорте точно так же. Только мы живём не пятилетними, а четырёхлетними, олимпийскими, циклами. Нас учили: нет недостижимых вершин — всё зависит только от человека.

Ради этой идеи, ради прославления нашей великой страны мы выходили на старт. Если сейчас мотивация спортсменов — зарабатывание денег (не у всех, но у многих), то в 1970–1980-е годы деньги для нас не были самоцелью. Да, они были механизмом для получения каких-то благ, но никто из тех же лыжников, даже очень титулованных, не роптал, если на сборах приходилось селиться по трое-четверо в одном номере, спать на панцирных кроватях…

Для своего времени сама система подготовки советских спортсменов была эталонной. Мы до сих пор «выезжаем» на том багаже, который был заложен нашими тренерами-предшественниками тридцать-сорок лет назад. Как в спорте, так и в жизни, нам нельзя забывать уроки прошлого, нельзя выбрасывать на свалку истории то, что, как нам кажется, потеряло свою актуальность. Ведь именно из истории мы черпаем опыт, на основе которого образуется самая живая часть нашего практического ума.