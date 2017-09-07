Общество 7 сентября 2017, 06:00

Россию ждёт ренессанс деревянного строительства

Как строительный материал, дерево значительно дешевле и экологичней, чем бетон. Фото: Александр Исаков

Как строительный материал, дерево значительно дешевле и экологичней, чем бетон. Фото: Александр Исаков

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Россияне всё ещё предвзято относятся к деревянному домостроению. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, сообщают РИА Новости.

— У людей сложился определённый стереотип, потому что раньше деревянных домов в России было очень много. Должны пройти годы, чтобы доказать, что дерево может соревноваться с кирпичом, бетоном, панелью, газобетоном, — сказал министр. По его словам, необходимо популяризировать этот стройматериал.

Напомним, 11 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что строительство деревянных домов имеет в России «огромный потенциал». В апреле идею о строительстве деревянных домов в Москве одобрил Сергей Собянин.В столице, по его словам, будет создано пробное «пятно застройки» такими домами.

  • Опубликовано в №165 от 7.09.2017
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