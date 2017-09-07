Где свердловчан обследуют бесплатно

Медицинское обследование бесплатно проводят только в государственных больницах. Фото: Алексей Кунилов

«ОГ» выяснила, как не попасться на удочку мошенников в желании получить бесплатное медицинское обследование.

«Приглашаем на бесплатное обследование всех систем организма», «Бесплатный приём дерматолога», «Бесплатное мультисканирование организма» — предложения диагностики состояния здоровья встречаются всюду. И если к таким интернет-объявлениям и листовкам в подъезде мы ещё относимся скептически, то на телефонное приглашение бесплатно обследоваться в рамках «президентской» программы можем и согласиться. Только вероятность, что по окончании диагностики предъявят немаленький счёт и найдут букет несуществующих болезней, почти стопроцентная. А вот в государственные Центры здоровья обращаются абсолютно бесплатно. Общая диагностика состояния здоровья раз в год доступна каждому гражданину РФ вне зависимости от места его прописки.

Скрининг-контроль

Записываться на такое обследование нужно заранее, а с собой иметь только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и СНИЛС. Информационные стенды в Областном центре медицинской профилактики гласят, что мне предстоит тестирование нервной системы, компьютеризованный скрининг сердца, экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы, оценка функции дыхательной системы, пульсоксиметрия, осмотр оптоместриста, стоматологического гигиениста и терапевта. Целью же такого комплексного обследования, имеющего единый стандарт по России, — ранняя диагностика серьёзных заболеваний и формирование мотивации на ведение ЗОЖ. Что ж, проверим.

В первом кабинете, куда я попала, молодая медсестра завела медкарту, измерила артериальное давление, пульс, рост и вес, сделала ЭКГ и анализ проходимости крупных артерий на руках и ногах. Здесь же прошло и тестирование центральной нервной системы и зрительно-моторной реакции: надо нажимать на кнопку прибора, когда загорается зелёная лампочка. К слову, ожидая очереди в другой кабинет, я заметила в руках у сидящих в коридоре и тест на уровень стресса. Мне же такой не дали — не знаю, хорошо или плохо.

Далее прошла оценка функции лёгких и стерильный забор крови на экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы. Затем — осмотр у оптометриста и измерение внутриглазного давления. А стоматолог не только проверит состояние зубов, но и может провести профессиональную чистку, далеко не дешевую в платных клиниках.

Итоги всех обследований вносятся в личную «Карту здоровья» онлайн, и когда добираешься до последнего кабинета терапевта, то имеешь полную картину пройденного. А после вопросов о наследственности, питании, вредных привычках и образе жизни получаешь общее заключение и индивидуальный план оздоровления. Правда, не сказать, что узнала много нового: все исследования показали нормальные и привычные результаты, а о ЗОЖ слышала ни раз.

Доверяй, но проверяй

Итог: адекватное бесплатное обследование, вышедшее бы в кругленькую сумму в частной клинике. Для кого-то оно может показаться заурядным, но ведь именно банальное давление и повышенный холестерин и приводят к печальным последствиям. Отказываться же от подобных диагностик неразумно: здоровье может измениться всегда, а сервис госмедучреждений не так уж и плох. Тем более, что полную бесплатную проверку здоровья пациентов не могут позволить даже богатейшие страны.

Правда, недочёты у пройденного обследования всё же есть, один из которых — затянутость. Вместо обещанного 30–40-минутного похода без очередей я потратила вдвое больше времени. Причём ушли они не на пребывание в кабинетах, а на ожидание в коридоре.

— Кажется, врачи бесплатных больниц никогда не научатся уважению к пациентам, — произносит милая женщина с дочерью после отказа стоматолога в посещении в ближайшее время. — А ведь своим походом мы буквально несём им зарплату.

Но медлительность медперсонала привычны, с этим можно столкнуться и в платной клинике.

— Пройти бесплатное комплексное медицинское обследование можно только в государственных Центрах здоровья, которых более 700 в России. В Свердловской области их 25, из них 19 взрослых и 6 детских, — сообщает заместитель начальника ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» Ольга Андриянова. — Мы не вторгаемся в личное пространство пациентов, поэтому если звонят и предлагают бесплатную диагностику, то необходимо проверить, реален ли номер и названное учреждение. Звонок из государственного Центра здоровья может поступить, только если человек в нём уже был. Кроме этого, достоверным и бесплатным окажется разве что приглашение на диспансеризацию из местной поликлиники.

Выходит, прохождение какого-то бесплатного обследования в платной клинике в рамках акции просто везение: большинство таких мероприятий обычный развод на деньги.

Координаты Центров здоровья Свердловской области

Адреса и телефоны Центров здоровья для взрослых

1. ГАУЗ СО «СОЦМП» г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8б тел.: 8 (343) 371–15–45

2. МБУ «ЦГБ №7» г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 19 тел.: 8 (343) 222–60–43

3. МБУ «ЦГКБ №6» г. Екатеринбург, ул. Белинского, 130 тел.: 8 (343) 257–07–32

4. МБУ «ЦГБ №2» г. Екатеринбург, ул. Московская, 2 тел.: 8 (343) 389–89–11

5. МБУ «ЦГКБ №24» г. Екатеринбург, ул. Шварца, 14-г тел.: 8 (343) 270–91–37

6. МБУ «ЕКДЦ» г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 5 тел.: 8 (343) 338–06–46

7. МАУЗ «ЦГБ №3» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 160 тел.: 8 (343) 272–27–45

8. ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил» г. Н. Тагил, ул. Окунева, 30 тел.: 8 (3435) 33–75–75

9. ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» г. Н. Тагил, Карла Маркса, 20а тел.: 8 (3435) 41–26–54

10. ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ» г. Реж, ул. Морозова, 60 тел.: 8 (34364) 3–88–41

11. ГБУЗ СО «ГБ г. Каменск — Уральский» г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 20 тел.: 8 (3439) 39–65–96

12. ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» г. Кушва, ул. Коммуны, 61 тел.: 8 (34344) 7–58–81

13. ГБУЗ СО «Серовская ГБ» г. Серов, ул. Октябрьской революции, 8 тел.: 8 950–650–30-26

14. ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» г. Полевской, ул. Сталеваров, 3 тел.: 8 (34350) 4–05–56

15. ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 тел.: 8 (34373) 4–44–07

16. ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест» г. Асбест, ул. Чкалова, 51 тел.: 8 (34365) 7–59–94

17. ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» г. Первоуральск, ул. Емлина, 22 тел.: 8 (34396) 4–46–44

18. ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 тел.: 8 (34355) 6–00–80

19. ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 12 тел.: 8 (34394) 2–10–42

Адреса и телефоны Центров здоровья для детей

1. МАУ «ДГБ №13» г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 106 тел.: 8 (343) 262–70–24

2. ГАУЗ СО «Ревдинская ГБ» г. Ревда, ул. Энгельса, 35 тел.: 8 (34397) 3–52–84

3. ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» г. Камышлов, ул. Фарфористов, 3 тел.: 8 (34375) 8–59–46

4. ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» г. Кушва, ул. Строителей, 13б тел.: 8 (34344) 7–58–81

5. ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 11 тел.: 8 (34384) 9–72–41

6. ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест» г. Асбест, ул. Ладыженского, 18 тел.: 8 (34365) 2–45–83