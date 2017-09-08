Большевики и белые пели порой одни песни, только с разными текстами

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Сергей Спиридонов, старший научный сотрудник Государственного музея политической истории России (г. Санкт-Петербург):

— В новой экспозиции нашего музея есть комплекс «Песни революции и Гражданской войны», в котором самая интересная часть — песни на одну и ту же мелодию, но с разными текстами (от большевиков и от белых).

Тут и «Смело мы в бой пойдём…», и «По долинам и по взгорьям»… Этот исторический аттракцион вызывает живейший интерес у посетителей, а заодно заставляет задуматься: не всё однозначно в русской революции, граница между белыми и красными была порой очень зыбкой. При общем «мотиве» — во благо России…

Прежде чем взяться перечислять обретения и утраты революции, надо отчётливо понимать: революция — не одномоментное событие, а длительный процесс. И Гражданская война — часть революции!

В нашем музее — почти 900 экспонатов, которые иллюстрируют русскую революцию. И около 150 из них — вещевые экспонаты, которые можно увидеть только у нас: шапка Будённого, карабин Фрунзе, доставленный из-под Ямбурга сук дерева внушительных размеров, на котором белые вешали красноармейцев. Факт массовых казней на этом месте исторически доказан… Кстати, особняк Матильды Кшесинской, где расположен музей, сам собою представляет объект революции. Именно с таким акцентом мы и проводим экскурсии по зданию.

Пять музейных залов. Документы и фотографии. Плакаты, живопись и графика революционного времени. Стенды, отражающие весь процесс развития российской революции — от её начала в феврале 1917-го до победы красных в Гражданской войне и образования на месте Российской империи нового государства — СССР… Создавая новую экспозицию, преследовали одну цель — детально познакомить посетителей с объективной информацией по истории российской революции, чтобы каждый сформировал объёмный взгляд на это масштабное историческое событие.

Не торопим с выводами. Не просим, честно говоря, наших посетителей тут же отвечать на вопрос, аналогичный вашему — что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Просто пусть думают, размышляют. Этим неспешным раздумьям способствуют и театрализованные проекты на тему революции — например, актёры читают дневники свидетелей и участников революции и Гражданской войны. В какой бы форме ни шла речь о революции, главный посыл — люди должны узнать о ней. Больше, подробнее, конкретнее.

В заключение экскурсии по «революционной экспозиции» на специальном стенде у нас предлагается ответить на несколько вопросов по истории российской революции 1917–1922 гг. Своеобразная викторина для проверки знаний. Ответить можно, только внимательно изучив материалы. Но поверите ли — в Ночь музеев к этому стенду выстроилась очередь! В основном из молодых посетителей…