Общество 8 сентября 2017, 12:49

В Екатеринбурге начался Первый Всемирный конгресс людей с ОВЗ

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Инклюзивные коллективы показали высокий уровень своего мастерства. Фото: Александр Исаков

Инклюзивные коллективы показали высокий уровень своего мастерства. Фото: Александр Исаков

Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья проводится в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года. Участие в мероприятии принимают более 700 человек из разных стран мира и 23 регионов РФ - площадки, где проводятся мероприятия Конгресса, переполнены гостями.

Вчера вечером, в 17.30, во Дворце игровых видов спорта состоялась церемония торжественного открытия. Перед гостями со всего мира выступил Данил Плужников, победитель детского шоу «Голос», инклюзивный оркестр «Groove Inclusion» (Германия), группа «Изумруд» (Екатеринбург), танцевальные коллективы из Таиланда, Киргизии, Узбекистана, музыканты из Норвегии.

 Масштаб торжественного открытия Конгресса впечатлил участников, приехавших из разных стран мира.

Открытие конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге

Фото: Александр Исаков

Открыл церемонию Евгений Куйвашев, и.о. губернатора Свердловской области.

Открытие конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге

Фото: Александр Исаков

Дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге вчера был заполнен людьми с ограниченными возможностями из всех частей света.

Открытие конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге

Фото: Александр Исаков

Торжественности и красоты мероприятию добавили выступления профессиональных музыкантов, людей с ОВЗ.

Музыканты на открытии конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге

Фото: Александр Исаков

Идейным вдохновителем Первого Всемирного конгресса людей с ОВЗ стал президент уральского движения «Белая трость»  Олег Колпащиков.

Открытие конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге, Олег Колпащиков

Фото: Александр Исаков

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