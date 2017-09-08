Рецепт от главврача областной больницы

Главному врачу Свердловской областной клинической больницы № 1 Феликсу Бадаеву 10 сентября исполнится 65 лет. Фото: Владимир Мартьянов

Главному врачу Свердловской областной клинической больницы № 1 Феликсу БАДАЕВУ 10 сентября исполнится 65 лет. Он возглавляет Первую областную, которая известна, пожалуй, каждому жителю региона, почти десять лет.

Накануне дня рождения главврач ОКБ №1 рассказал «ОГ» о достижениях и проблемах свердловской медицины, а также о том, что влияет на здоровье и как выстраивать отношения с докторами.

— Феликс Иосифович, как в целом в регионе обстоят дела с медициной?

— Недавно обсуждалась стратегия развития здравоохранения Свердловской области, я предложил создать в каждом управленческом округе многопрофильную больницу специализированной помощи — такой, какая ещё недавно относилась к высоким технологиям. Кое-что уже сделано по химиотерапевтическому лечению онкобольных и ангиохирургии коронарных сосудов. Так, в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Ирбите, Каменске-Уральском стоят ангиографы, там делают коронарографию и при необходимости ставят стенты в артерии.

Но во многих поликлиниках на периферии есть колоссальные проблемы, связанные с устаревшей материальной базой и дефицитом кадров. Количество врачей и качество их подготовки не соответствуют требованиям времени. К тому же много времени у них уходит на рутинную бумажную работу.

— Но ведь студентов в медуниверситетах не стало меньше?

— Большинство выпускников остаются в Екатеринбурге, хотя действует программа «Земский доктор», и молодым врачам на селе предоставляют жильё. Не случайно поднимается вопрос о возвращении системы распределения молодых специалистов: если отучился за бюджетные средства, будь добр, отработай там, где ты нужен государству. Не все остаются в профессии, возможно, это связано с падением её престижа. Виноваты в этом и СМИ: вытаскивают чуть ли не каждый случай, связанный с осложнениями после медицинского вмешательства, и раздувают до истории о врачах-убийцах. Но организм каждого человека индивидуален, и реакция на медицинское вмешательство может быть непредсказуемой. К тому же у нас только врач отвечает за здоровье пациента, хотя и у пациента должна быть ответственность. Немало случаев, когда человеку назначают лечение, он игнорирует предписания, потом приходит с осложнениями и возмущается: вы меня не вылечили. Отчасти в падении престижа профессии виновато и врачебное сословие, и то, что медицину перевели в сферу услуг.

— На ваш взгляд, это не услуга?

— Конечно, нет. Любая услуга строится на упрощённых коммерциализированных отношениях. Неправильно говорить о медицине как о сфере обслуживания. Здесь больше подходит слово «партнёрство». Пациент не вылечится, если приходит к врачу, не доверяя ему, а требуя универсальную таблетку для здоровья. Доверие к доктору и настрой на выздоровление имеют колоссальный психологический эффект. Работая в реанимации, я видел, как люди не хотели выжить и умирали, хотя всё было сделано для их спасения и шансы были велики, а практически безнадёжные пациенты выживали благодаря позитивному настрою.

— Главврач — это должность в большей степени медицинская или административная?

— Любой руководитель должен досконально знать свою сферу. Считаю, правильной прежнюю систему, когда требовалось пройти все ступени, чтобы дорасти до главного врача. Сейчас говорят: есть единые принципы управления, поэтому какая разница, чем управлять? Но должного результата не будет, если человек не знает всю «кухню» и не накопил профессионального опыта. А крупная больница — это целая фабрика, где, помимо медицинского персонала, могучая инженерная служба, пищеблок и так далее.

— Можно ли говорить, что Первая областная работает на уровне мировых стандартов?

— В какой-то мере — да. Мы используем современное оборудование, наши доктора обучены основным технологиям, которые применяются в мире. Но общие условия оставляют желать лучшего. Например, операционный блок в нашей больнице — 1975 года. Мы почти десять лет говорим, что нужен новый, тогда на четверть увеличили бы количество операций, но мешают то один кризис, то другой.

Идеология развития ОКБ № 1 формировалась в середине 90-х годов, когда ею руководил Евгений Самборский. Стояла задача превратить больницу в центр высоких технологий, и мы начали активно развивать кардиохирургию, трансплантологию, онкогематологию и другие профили высокотехнологичной медпомощи. Возглавив больницу, я продолжил работать в этом направлении. В конце 90-х годов в нашей структуре был создан Центр сердца и сосудов, в него входили амбулаторное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое отделения. Все они работали под единым управлением и были направлены на единую цель — доступное, быстрое и качественное решение проблем больных с кардиохирургической патологией. Сейчас мы оказываем комплексную высокотехнологичную помощь уже по 14 направлениям. Это более 3,5 тысячи больных в год, при увеличении финансирования было бы больше.

— Медтехнологии совершенствуются, в то же время статистика говорит, что инфаркт, инсульт, другие заболевания молодеют, возвращаются практически забытые болезни — полиомиелит, туберкулёз. Чем это объяснить?

— Мы губим внешнюю среду, и она становится более агрессивной. Негативное влияние оказывают вода и пища низкого качества, ускорившийся темп жизни. Организм сопротивляется агрессивной среде, его резервы истощаются, приходят болезни. Да и сами мы мало двигаемся, едим больше, чем требуется. А порой причины болезней нужно искать в своём внутреннем мире.

— Расскажите, как вы пришли в медицину?

— В школе любил биологию, поэтому пошёл в мединститут. Мой брат — тоже анестезиолог-реаниматолог, а больше ни до, ни после в нашей семье медиков не было. Отец был металлургом.

— Не мечтали, чтобы сын пошёл по вашим стопам?

— Нет, но я хотел, чтобы он стал просто порядочным и хорошо образованным человеком. Он с детства много читал, тянулся к театру, поступил на филфак, отработал по распределению в школе, а затем связал свою жизнь с театральным искусством (Алексей Бадаев— руководитель Свердловского драматического театра, экс-министр культуры региона. — Прим. ред.).

— Как вы проводите свободное время?

— Отдыхаю активно, много двигаюсь. С детства и по сей день играю в настольный теннис. Люблю и другие виды спорта.

— Придерживаетесь принципов здорового образа жизни?

— Никогда не курил, а в остальном считаю, что здоровый образ жизни — не панацея. Есть масса анекдотов по этому поводу. Каждый должен выбрать свой образ жизни, понять, на что и как реагирует его организм, найти мир с самим собой.

Феликс Бадаев: «На базе ОКБ № 1 располагается 16 кафедр Уральского госмедуниверситета. Шесть отделений больницы возглавляют профессора и доценты кафедр, это позволяет быстрее осваивать высокие технологии». Фото: Владимир Мартьянов

Досье "ОГ" Феликс БАДАЕВ родился 10 сентября 1952 года. Окончил мединститут в Свердловске. Главврачом ОКБ № 1 стал, проработав в этой больнице более 25 лет анестезиологом-реаниматологом и более семи лет — главным врачом городской больницы № 40.