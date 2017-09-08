В Астане на ЭКСПО-2017 отметили День России

Экспозиция Казахстана расположилась на восьми этажах здания в форме шара. Площадь павильона хозяев выставки — около 20 тысяч квадратных метров. Фото: Андрей Каща

Завтра, 10 сентября, в Астане (Казахстан) завершается Всемирная выставка ЭКСПО-2017. А за двое суток до закрытия в ЭКСПО-парке и павильоне нашей страны масштабно отметили День России. В празднике поучаствовали и корреспонденты «ОГ».

ЭКСПО-парк — это настоящий город, раскинувшийся на 174 гектарах на окраине столицы Казахстана. Широкие дороги и огромные парковки — первое, что встречает гостей выставки. Далее кассы и пункт досмотра. Когда попадаешь на территорию парка, сразу бросается в глаза сферический восьмиуровневый павильон Нур-Алем диаметром 80 метров. В нём можно изучить новые источники энергии — воды, ветра, солнца, космоса, биомасс и т. д. Вокруг гигантского шара высятся 14 зданий, в которых разместились международные павильоны. Россия делит свой «дом» с Египтом, Сербией и Шри-Ланкой.

Каждый день на ЭКСПО отмечается национальный день той или иной страны. А их, к слову, на выставке представлено 115. День России — последний в этом ряду государственных праздников. Официальную делегацию на праздновании Национального дня нашей страны возглавил зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович, который на днях стал руководителем оргкомитета по выдвижению Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025.

— У нас есть шансы на успешное проведение заявочной кампании — мы понимаем, что нужно сделать для победы, — отметил Аркадий Дворкович. — Мы уважаем наших партнёров-конкурентов по заявочной кампании. Но считаем, что у Екатеринбурга и России в целом есть сильные стороны, которые позволят быть в лидерах. Екатеринбург — один из центров Евразии. Перекрёсток важнейших торговых, инвестиционных путей, крупнейший центр промышленности. Город с громадными культурными традициями, интересными для сотен тысяч людей. Это один из центров притяжения России. Безусловно, мы будем использовать и опыт проведения выставки в Астане. На ЭКСПО-2017 у казахстанских друзей и в павильонах разных стран я уже почерпнул много идей. Команда у нас хорошая. У нас есть российский комиссар по выставкам — заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов. Кроме него, в оргкомитет входят представители федеральных и региональных органов власти, крупнейшие компании региона, представители фонда «Сколково». Мы приняли решение о назначении руководителем заявочного комитета экс-зампреда Сбербанка Светланы Сагайдак.

В рамках Национального дня России на ЭКСПО-2017 под звуки духового оркестра Омской филармонии прошёл масштабный парад. В самом же павильоне были показаны лучшие образцы национальной культуры: выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Гвоздём программы стал концерт сенсации музыкального конкурса «Евровидение»-2012 — «Бурановских бабушек», которые пользуются в Астане невероятной популярностью.

Хотя и без приглашения звёзд к нашему павильону приковано большое внимание — он вместе с павильонами Египта, Турции, Индии, Японии, стран Африки и других входит в десятку самых популярных на ЭКСПО. Всего же выставку за три месяца посетили более 3,5 миллиона человек, а число «человеко-посещений» (суммарное количество посещений всех объектов выставки) превысило 29 миллионов. Международное бюро выставок уже признало астанинскую ЭКСПО успешной, а это значит, что у Екатеринбурга под боком есть город, с которого можно и нужно брать пример.

Подробный репортаж из Астаны с ЭКСПО-2017 читайте в одном из ближайших номеров «ОГ».

Справка «ОГ» Конкурентами Екатеринбурга за право проведения ЭКСПО-2025 стали столицы Азербайджана (Баку) и Франции (Париж), а также японская Осака. Столица Всемирной выставки будет определена в ноябре 2018 года.