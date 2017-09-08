Мама Данила Плужникова: «Вокальный талант начал проявляться у него с самого раннего детства»

Пятнадцатилетний артист Данила из города Сочи, несмотря на проблемы со здоровьем, мечтает получить высшее музыкальное образование и стать композитором. Фото: Из личного архива Данила Плужникова

Среди участников Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит в Екатеринбурге, — Данил Плужников, победитель шоу «Голос. Дети».

Его сопровождает мама, Ирина Афанасьева. Она рассказала «ОГ» об увлечениях Данила музыкой и литературой.

— Ирина Владимировна, Данил замечательно выступил на официальном открытии конгресса, а в целом церемония открытия вам понравилась?

— Впечатления очень хорошие. Душевная атмосфера, яркие концертные номера. Я наблюдала за публикой в зале и видела довольные лица.

— Данил исполнил песню «Пилигрим», он сам её написал?

— Это авторская песня, которую он написал совместно со своими друзьями. Данил не пишет стихов, но музыку сочиняет с 12 лет. А вокальный талант начал проявляться у него с самого раннего детства, когда ему было года полтора-два, он уже запоминал и пел кусочки песен из мультфильмов. В нашей семье все любят музыку: у меня есть музыкальное образование, муж — музыкант-самоучка, хотя работаем мы в других сферах.

— Данил учится в музыкальной школе?

— Да, он обучается по классу синтезатора и по классу вокала. Поскольку он очень любит музыку, для него не составляет труда заниматься сразу по двум направлениям. Кроме того, он успешно учится в обычной школе по индивидуальной программе.

— Какие у него любимые предметы?

— Русский язык и литература. Он много читает, а любимый писатель у него — Лермонтов.

— Вы не первый раз в Екатеринбурге, вам нравится наш город?

— Мы с Данилом уже третий раз приехали в Екатеринбург. Здесь он выступал на концерте Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани», а осенью прошлого года участвовал в совместном концерте вместе с другими ребятами из проекта «Голос. Дети». Через месяц мы приедем снова, сын будет выступать в Окружном доме офицеров. Нам нравится Екатеринбург, приятно, что публика здесь очень хорошо принимает Данила.