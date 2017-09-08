Мужской взгляд на женский парламент

На заседание женского парламента пришло немало мужчин. Но не всем под силу оказался груз женских проблем. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в Доме правительства Свердловской области состоялось заседание женского парламента, которое провела председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина. Кстати, ровно 10 лет назад она и возглавила женский парламент. Он (по сути, ноу-хау региона) по статусу своему — общественная организация, но с его подачи было принято 15 областных законов.

Скоро все мы впадём в детство — в мае этого года президент подписал указ, по которому в России 2018 — 2027 годы объявлены «Десятилетием детства». Именно этим направлением и занимается в первую очередь женский парламент с неуклонной, чисто мужской последовательностью. И во многом благодаря ему по некоторым темам мы если не впереди планеты всей, то в федеральном округе точно первые, а по ряду позиций — и в России.

Детей стало мало. Несколько интересных фактов и цифр озвучила врач-педиатр, председатель Европейской ассоциации детских врачей Лейла Намазова-Баранова. Например, в советское время детей было примерно 25 процентов от всего населения, сейчас — 19 процентов, да и тех мы не бережём. Когда говорят о здоровом образе жизни, обычно оперируют такими понятиями как наследственность, вредные привычки, питание, физическая активность. Но влияние наследственности — это процентов пятнадцать, все остальные болячки — приобретённые. Сейчас впору говорить уже о вредоносном влиянии на здоровье многочисленных гаджетов. Привычная картина: родители заняты собой, а ребёнок уткнулся в планшет — и слава богу, не шалит, не прыгает, вопросами не докучает. А уже доказано, что длительное зависание в гаджетах «сушит» серое вещество головного мозга. Ночные бдения в соцсетях приводят к тому, что дети недосыпают, а это ведёт к агрессивности. В моду входит ускоренное питание — из замороженных полуфабрикатов. Мамочкам не хочется, а то и времени нет готовить нормальную пищу, а это для ребёнка прямой путь к ожирению. Многие родители недооценивают вред пассивного курения для детей и дымят дома.

...А вот женщины, напротив, решили в очередной раз взвалить на свои хрупкие плечи целый ворох забот. Фото: Владимир Мартьянов

Научились спасать малышей. Время показало, что создавая перинатальные центры, мы пошли единственно верным путём, считает главврач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребёнка» Елена Николаева. За десять лет младенческая смертность снизилась в два раза! Всё благодаря постоянному мониторингу и скринингу с ранних сроков беременности и, главное, возможность внести коррективы благодаря высокотехнологичному оборудованию вплоть до хирургического вмешательства. Наш регион в лидерах и по экстракорпоральному оплодотворению, что тоже способствует увеличению детского народонаселения. А благодаря материальному стимулированию рождения второго ребёнка в семье у нас стали рожать женщины в 40–45 лет. Хорошо бы ещё и первенца стимулировать…

Как управлять здоровьем? С помощью прививок, уверена исполняющая обязанности ректора Уральского государственного университета Ольга Ковтун. У нас в регионе разработан уникальный календарь прививок — в национальном календаре прививки от десяти болезней, в нашем — от 17 и появился он раньше национального. Благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость коклюшем, ветряной оспой, гепатитом А, а в 2016 году уже не было смертей от клещевого энцефалита. И обязательно нужно вернуть вакцинацию женщин от папилломовирусной инфекции, которая спасёт от раковых заболеваний. В 70 странах её ставят, а мы временно сдали эту позицию.

Справка "ОГ" Женский парламент Свердловской области был создан 15 лет назад, в 2002 году как один из проектов Уральской ассоциации женщин. В него входят 147 женщин-депутатов всех уровней. Поначалу выполнял чисто просветительскую функцию юридического характера. В 2007 году его возглавила Людмила Бабушкина, которая в следующем году стала председателем Палаты Представителей областного Заксобрания. Женский парламент стал заниматься стратегическими вопросами социальной политики, демографии, проблемами семьи, здоровья матери и ребёнка. По его инициативе за всё время прошло 14 научно-практических конференций.