После революции вместо обращений «Ваше благородие» и «господин» появился «товарищ»

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Владимир Кашин, ветеран военной службы, г Нижний Тагил:

— Из курса школьной программы нам известны главные революционные декреты — «О земле», «О мире», но были и другие судьбоносные новации.

Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» (23.11.1917) упразднил сословия, звания, титулы и гражданские чины Российской империи, а также ввёл понятие российского гражданства. Из повседневной речи ушли «Ваше благородие» и «господин», вместо них появился «товарищ».

Декреты Совета народных комиссаров «О выборном начале и организации власти в армии» и «Об уравнении в правах всех военнослужащих» (16.12.1917) отменили табель о рангах, титулы, почётные звания, ордена, награды и всю символику российского государства в армии. Фактически была упразднена Русская императорская армия и её преемница — Русская армия Временного правительства. 15 января 1918 года была образована Рабоче-Крестьянская Красная армия, в которой первоначально не было никаких знаков различия, а одежда не имела погон.

Декрет «О расторжении брака» (16.12.1917) значительно упростил жизнь людей, но ослабил главную ячейку общества — семью. «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния» (18.12.1917) отменил церковную регистрацию в пользу гражданского брака в России и положил начало системе ЗАГСов, то есть государственной записи актов гражданского состояния о рождении, смерти и браке.

Декрет «О введении западноевропейского календаря» (25.01.1918) отменил юлианский (церковный) календарь и ввёл ныне существующий григорианский. Одномоментным актом большевики смело вычеркнули «лишние» 13 суток, укоротив февраль 1918 года вдвое.

Реформа русской орфографии облегчила освоение грамоты глубинным массам населения. Русский алфавит освободился от «ятей» и других архаизмов. Белое движение отчаянно держалось за «ятъ», но культурная контрреволюция проиграла. Все названные декреты за подписью председателя Совета народных комиссаров Ленина действуют по сей день.

Переход после революции на метрические меры весов, замена аршина метром, версты — километром, несомненно модернизировали страну и её экономику. Введение европейских стандартов летоисчисления и даже мышления сближали Россию с остальным миром.

Преобразования перевернули всю страну, но именно с Урала началась национализация. 7 декабря 1917 года акционеры потеряли заводы Богословского горного округа с центром в Надеждинске (Серов). Следующим декретом «О конфискации» 27 января 1918 года всё имущество Нижне-Тагильского горного округа было объявлено собственностью Российской Республики. Советы приостановили развитие сколько-нибудь крупной частной собственности и рыночных отношений до конца XX века.