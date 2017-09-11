Реальные пацаны: резчик труб с ПНТЗ

Хорену ВИШНЯКОВУ 21 год, он резчик труб на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). От предыдущих героев рубрики он отличается главным образом тем, что не хочет работать в цехе всю жизнь и получает высшее образование, чтобы спустя несколько лет попрощаться со станком и перебраться в соседнее здание — туда, где работают технологи трубного производства.

ПНТЗ — это белая металлургия. В цехе, где работает Хорен, чище, чем в больнице, и перчатки для рабочих — скорее униформа, чем необходимость. На рабочем месте помимо станка расположено несколько приборных панелей с кнопками — автоматизация производства сводит к минимуму тяжёлый ручной труд.

«Реальные пацаны» — цикл публикаций про парней рабочих профессий. Все они делают нечто осязаемое и необходимое нам в жизни, экономике, промышленности. Мы спрашиваем их о работе и жизненных ценностях, отношении к деньгам и политике. Ранее в рубрике: Сварщик Женя с Уралмашзавода, Вальцовщик Стёпа из Тагила, Автомеханик Серёга.

— После школы я поступил в Первоуральский металлургический колледж на корпоративную программу «Будущее белой металлургии», прошёл на заводе одну практику, затем вторую — преддипломную. После окончания учёбы ушёл в армию, отслужил и вернулся обратно в цех.

— Поступая в колледж, ты рассчитывал, что в дальнейшем придёшь на завод?

— Да, поскольку там работает мой отец, и на тот момент я даже не представлял, где ещё у нас можно работать. Я просто решил пойти по его пути. В юношеском возрасте я начал представлять, что он делает на работе, расспрашивал его.

Хорен видит себя технологом трубного производства и рассчитывает, что работа в цехе — это не навсегда. Фото: Владимир Мартьянов

— Что стало для тебя последним аргументом?

— Стабильность — задержек по зарплате не бывает. И карьерный рост — перспективы на ПНТЗ довольно прозрачны. Большинство моих однокурсников пошли в разные цеха. Я попал в бригаду отца, он работает мастером на участке.

— Работать со своим отцом — это сложно?

— Конечно. На работе он ко мне строг, где-нибудь накосячишь — и ругается уже не по-отцовски. И в ответ ему ничего не сказать и не обидеться, потому что с ним потом ещё дома увидишься. Но вы не подумайте, у нас с ним нормальные отношения, всё хорошо.

ПНТЗ — это белая металлургия. В цехе, где работает Хорен, чище, чем в больнице. Фото: Владимир Мартьянов

— Кто для тебя авторитет в профессии?

— Это опять же мой отец. Он не только мастер, он ещё и за начальника участка остаётся. Отец ездит в командировки на нефтяные месторождения, где используются наши трубы, контролирует весь процесс их погружения и отчётность ведёт.

— Кем ты видишь себя через несколько лет?

— Я хотел бы уйти из цеха и работать на заводе технологом трубного производства. Там совмещаются металлургия и творчество. Сейчас я получаю высшее образование в УрФУ на металлургическом факультете. Учусь заочно и, кстати, на бюджете.

Фото: Владимир Мартьянов

— Что тебе не нравится в твоей работе в цехе?

— Ночная смена. Это тяжело.

— Сколько ты зарабатываешь и сколько денег тебе нужно для счастья?

— Сейчас зарабатываю около 30 тысяч. Пока хватает. Я живу с родителями, помогаю им, скидываюсь на «общак». Хотел бы зарабатывать тысяч 70, а для одинокой жизни мне и 40 вполне будет хватать.

Фото: Владимир Мартьянов

— А у тебя есть девушка?

— Есть, но мы не вместе живём. Но всё равно трачу на неё деньги, куда без этого. Хотя она вроде не сильно прихотлива.

— Где вы познакомились?

— Сначала «ВКонтакте», потом предложил её с работы забрать. Она поваром работает в кафе.

— Какие качества в девушках ты ценишь?

— Забота обо мне, хозяйственность, умение готовить.

— Ты хотел бы переехать из Первоуральска?

— Я раньше думал про Екатеринбург. Согласен, что там больше возможностей для личного развития. Но я езжу на сессии и понимаю, что город мне не особо нравится — поток машин, пробки. Я люблю Первоуральск за то, что он компактный, а если что-то нужно, то и до Екатеринбурга доехать не проблема. Я, например, люблю погулять по «МЕГЕ». Но в идеале я хотел бы жить в своём доме где-нибудь в пригороде.

Фото: Владимир Мартьянов

— У тебя было желание не ходить в армию?

— Думаю, такое желание есть у всех. Успокаивало то, что мы шли в армию всей группой, и то, что часть была недалеко от дома — в Горном Щите*.

*Участники программы ПНТЗ «Будущее белой металлургии» после окончания колледжа идут в армию в одну воинскую часть. В 2012 году командование ВВС и ПВО Центрального военного округа подписало соглашение с правительством Свердловской области, группой ЧТПЗ и ПМК о прохождении выпускниками колледжа обязательной воинской службы в одной части, расположенной в посёлке Горный Щит.

— Некоторые считают, что армия — это потерянный год. Что ты думаешь об этом?

— 50 на 50. Всё равно я вынес из этого периода жизненные уроки. Стал взрослее, самостоятельнее. Кто-то в армии портится, кто-то становится лучше, думаю, это зависит от коллектива, в который попадёшь. У меня было время поразмышлять, построить планы на ближайший год — решил ремонт дома сделать, машину поменять.

— Какие у тебя интересы помимо работы?

— Я люблю сноуборд и лыжи. Зимой по возможности стараюсь выбираться на наши горы. Ещё занимаюсь фото- и видеосъёмкой, монтирую.

Фото: Владимир Мартьянов

— А книги читаешь?

— В последнее время мало, но раньше интересовался зарубежной фантастикой.

— Как ты считаешь, нужно учить иностранные языки?

— Английский точно нужно, причём любому человеку. Взять даже слесарей, бывает, приходят запчасти с описанием на английском языке, а они не могут прочесть инструкции. Я знаю язык на разговорном уровне, но этого, конечно, мало.

— Телевизор или «Ютуб»?

— Телевизор не моё. На «Ютубе» смотрю, как правило, видео про горнолыжный спорт и клипы. Люблю электронную музыку, рэп не слушаю, хотя сейчас его слушает большинство молодёжи.

Фото: Владимир Мартьянов

— Даже если ты через несколько лет уйдёшь из цеха, что полезного ты вынесешь из этого периода твоей жизни?

— На заводе все зависят друг от друга, один нарезал брак — всех оштрафовали. Здесь понимаешь, что такое коллективная ответственность, и, по-моему, это полезный урок для жизни, где бы я потом ни работал.