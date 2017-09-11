Колясочники из Бишкека танцуют брейк-данс: «Среди нас очень много сильных людей»

Финальную песню на закрытии конгресса во Дворце игровых видов спорта участники спели с победителем «Голоса. Дети» Данилом Плужниковым (на фото — сидит у микрофона в центре). Фото: Александр Исаков

В воскресенье в Екатеринбурге закончился четырёхдневный Первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники не только ездили на экскурсии по городу и окрестностям, посещали музеи и концерты, но и проводили мастер-классы — делились друг с другом опытом профессиональной, общественной деятельности.

Несмотря на ограниченные возможности, участники конгресса поют, играют на музыкальных инструментах и танцуют. Особенно поразили всех танцоры из Киргизии: инвалиды-колясочники — мастера брейк-данса из группы «Тумар». Один из них — 21-летний Эрдик Таалайбек улу — ответил на вопросы «ОГ». Гости из Бишкека отлично владеют русским языком.

— Как вы нашли друг друга?

— Мы все учились в одной школе для детей-инвалидов в Бишкеке. Наш учитель физики танцевал брейк, мы любовались и думали: здорово! Вот бы научиться делать что-то подобное… И однажды он предложил нам заниматься с ним вместе. Мы попробовали — оказалось, мы можем танцевать на руках, у нас получается, это красиво и круто.

— Много требуется времени для тренировок, чтобы получился стоящий концертный номер?

— С самого начала тренировок нам понадобилось чуть больше месяца, чтобы подготовить первое выступление. Правда, мы занимались подолгу и упорно. Зато спустя всего несколько недель выступили на 25-летии школы, и все были в восторге. О нас заговорили, стали приглашать танцевать на разные мероприятия. И мы уже не могли остановиться — тренировки, выступления стали смыслом жизни.

Участники группы «Тумар» из Бишкека вместе танцуют брейк-данс уже семь лет. Эрдик Таалайбек улу — в центре. Фото: Александр Исаков

— У вас в группе танцует и девушка…

— Да, хотя это очень непростое дело. Мы никому не ставим запрет на участие, мы и называемся «Тумар» — по-русски «Надежда». Все могут танцевать брейк-данс. Но для того чтобы достичь необходимого результата, нужны сила воли, физическая выдержка. Очень много тренировок. Дисциплина. Не все выдерживают, наверное, поэтому у нас пока одна представительница слабого пола — Адина Самыйбек кызы. Она достаточно тренирована, чтобы выдерживать все наши нагрузки и выступать наравне с мужчинами.

— Что изменилось в отношении к вам после того, как вы стали знаменитыми?

— Вначале, в 2015 году, мы вышли в финал «Минуты славы» в Турции, потом взяли Гран-при в конкурсе «Открытый Казахстан». В прошлом, 2016 году, заняли третье место в телевизионном конкурсе «Чехия и Словакия ищут таланты». Теперь нас приглашают на гастроли, выступать на концертах… А главное, в Бишкеке наконец стали появляться пандусы на входах в здания. Люди поняли, что рядом с ними живут те, кому трудно передвигаться.

— Как оцениваете Екатеринбург с точки зрения удобства для колясочников?

— В тех местах, которые мы успели посетить за дни конгресса — центр города, концертные залы, музеи, парк имени Маяковского — всё сделано очень удобно для нас. Я не нахожу отличий от европейских городов, без труда можно везде проехать на коляске. Это классно — передвигаться самостоятельно, без преград.

Кстати В Первом всемирном конгрессе людей с ОВЗ в Екатеринбурге приняли участие 711 человек из 28 стран мира. Россия была представлена более чем 20 субъектами.

— Чем конгресс оказался для вас полезен?

— Мы увидели очень много талантливых, трудолюбивых, достигших успеха инвалидов. Среди нас очень много сильных людей. В разных странах мира есть такие, как мы. У нас общие проблемы и одинаковое желание выразить себя, оказаться полезными обществу. Мы почувствовали — двигаемся верно, надо работать ещё больше.