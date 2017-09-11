Самое тяжёлое за последние три года ДТП

В страшной аварии погибли 8 человек.Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Тяжелейшая авария случилась в субботу, 9 сентября, на 24-м километре Полевского тракта возле Горного Щита. Грузовой самосвал «Рено Премиум» с полуприцепом, в котором было 23 тонны песка, двигался в Екатеринбург и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями «УАЗ», ехавшими в Полевской. Столкнувшись боком с первым «уазиком», грузовик опрокинулся на второй, после чего упал в кювет.

В первом «УАЗе» находились шесть человек. Трое из них — водитель и двое пассажиров — погибли на месте аварии. Ещё три человека госпитализированы в ГКБ №24 Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести. Во второй машине находились пятеро человек. Все они скончались от полученных травм на месте ДТП.

Водитель «Рено Премиум» тоже госпитализирован в ГКБ №24. По его словам, во время движения у грузовика лопнуло колесо, в результате чего самосвал вынесло на встречную полосу движения. Очевидцы утверждают, что слышали характерный для таких случаев хлопок, как говорят, колесо сработало «на выстрел».

Пострадавших из повреждённых автомобилей смогли достать только с использованием гидравлических инструментов. В ликвидации последствий ДТП были задействованы более 60 человек и 18 единиц техники.

Все погибшие — специалисты Полевского подразделения АО «Газмонтаж» (входит в ГК «ГАЗЭКС»). Как сообщает пресс-служба группы компаний, семьи погибших сотрудников получат от компании по миллиону рублей, родственникам пострадавших выплатят по 400 тысяч.

Выяснением всех обстоятельств аварии занимается следственная бригада из числа наиболее опытных специалистов отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщили в Управлении ГИБДД области, за последние три года это самая тяжёлая авария. Так, 16 марта 2015 года на дороге Екатеринбург — Серов столкнулись «Дэу Нексия» и грузовик «Скания». Погибли пять человек, ехавших в легковом автомобиле, причём двое из них — дети. 3 января 2016 года автобус «Богдан» на 251-м километре трассы Екатеринбург — Пермь выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «Ауди». Погибли пять человек, один получил тяжёлые травмы. 16 октября 2016 года в селе Николо-Павловское грузовик «Вольво» врезался в стену дома и тоже погибли пять человек.