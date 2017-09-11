В Екатеринбурге завершился Первый всемирный конгресс людей с ОВЗ

Инициатор международного движения конгрессов людей с инвалидностью Томас Краус. Фото: Александр Исаков

В воскресенье, 10 сентября, прошли заключительные мероприятия Конгресса — бал для людей с ОВЗ и торжественная церемония закрытия во Дворце игровых видов спорта. Для участи в конгрессе в уральскую столицу прибыли делегации из Великобритании, Китая, Германии, США, Австрии, Аргентины, Армении, Бельгии, Грузии, Дании, Израиля, Индии, Ирландии, Киргизии, Непала, Нидерландов, Норвегии, Сербии, Таджикистана, Таиланда, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Новой Зеландии и более 20 субъектов России.

Члены организационного комитета вручили инициатору международного движения конгрессов людей с инвалидностью Томасу Краусу книгу, выполненную из уральских самоцветов. На первой странице уникального подарочного издания – послание президента Российской Федерации Владимира Путина, на следующей – слова главы региона Евгения Куйвашева. Книга будет представлять собой летопись международного инклюзивного движения.

Фото: Александр Исаков

Официальное закрытие конгресса завершилось песней «Мы - этот мир» – гимном благотворительности, написанным в 1985 году Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи - его исполнили все участники мероприятия, в том числе — Даниил Плужников, победитель конкурса «Голос. Дети».

Фото: Александр Исаков

«В 2017 году Россия вступила в борьбу за право провести выставку Экспо-2025. Как думаете, какая тема была заявлена? «Изменяя мир: Инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений». Выставку предлагается провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае выигрыша это будет первая инклюзивная международная выставка «Экспо» в мире!», – напомнил собравшимся член оргкомитета конгресса Олег Колпащиков.

Фото: Александр Исаков

Зал Дворца игровых видов спорта во время торжественной церемонии закрытия был заполнен участниками конгресса

Фото: Александр Исаков

Эрдик Таалайбек улу — 21-летний участник танцевальной группы «Тумар» из Киргизии (Бишкек) впервые приехал в Екатеринбург. Танцор-колясочник счёл уральскую столицу удобной для передвижения людей с ОВЗ

Фото: Александр Исаков

Руководитель инклюзивного музыкального ансамбля из Германии Роза Будзиат считает, что Екатеринбург уже много сделал, чтобы быть более удобным для людей с инвалидностью, но этого недостаточно. Ещё не все ступеньки в зданиях дублируются пандусами, нет плавного схода с тротуаров на асфальт и обратно.

— Но в России есть формы работы с инвалидами, которые мы возьмём на вооружение. Мне понравилась идея, реализованная в Самаре — организовывать совместные походы здоровых и людей-инвалидов. Попробуем использовать и труд людей с синдромом Дауна в детских садах — они могут быть отличными няньками.

Фото: Александр Исаков

Жительницы Краснотурьинска, Ирина Вяткина и Марина Баушева, приехавшие на конгресс в Екатеринбург, рады своему участию в таком интересном событии. Марина Баушева больше всего обрадовалась встрече с Даниилом Плужниковым, а Ирина Вяткина готовится перенимать опыт коллег-активистов в борьбе за права людей с инвалидностью.