Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Неля Жамалетдинова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина:

— Я считаю, что по отношению к историческим событиям оценочные характеристики не совсем уместны. Что Россия обрела или потеряла после революции? Потерять можно зубочистку из кармана — о целой стране так говорить нельзя.

После 1917 года Россия фундаментально изменилась. Это факт. Но не только она одна — кровавые события изменили политическую карту всего мира. Существует много гипотез на тему того, как развивалось бы государство дальше, не случись революции. Но, на мой взгляд, их даже рассматривать не стоит — история не терпит сослагательного наклонения: что случилось — то случилось.

Самое главное изменение в стране (впрочем, это происходит во время всякой революции) — смена политического строя, причём резкая его смена. Россия из самодержавной монархии — фактически ничем не ограниченной — превратилась в социалистическую страну. Это был внезапный прыжок, если не сказать кульбит.

Такой резкий поворот затронул жизни многих людей. Вот здесь уже можно сказать: кто-то что-то приобрёл, кто-то что-то потерял. Благополучная прежде судьба одних — дворян, купцов, зажиточных крестьян — была разрушена, в то время как другие приобрели большие возможности, которых не было прежде. Кто-то получил шанс стать учёным, не затрачивая для этого титанических усилий, как Михайло Ломоносов. Кому-то повезло пробиться к власти, минуя ступени, через которые до революции было бы не перепрыгнуть. Плохо это или хорошо? Однозначного ответа нет!

Главное — помнить, что революция и последующая за ней гражданская война были очень кровопролитными. Но, к сожалению, революций без этого не бывает. Не только наша история, но и история европейских революций показывает — всегда так было. И если в будущем снова случатся революции, неважно где и когда — они всегда будут связаны с убийством и кровью, поломанными судьбами многих людей, потому что никто никогда власть и богатство просто так не отдаст.

Если говорить о моей семье, то и её революция не обошла стороной. Изначально родители моей матери были достаточно влиятельными и богатыми людьми. В советское время они потеряли своё состояние, но при этом их старшая дочь, моя тётушка, стала коммунисткой и не просто коммунисткой, а партийным функционером, в 30-е годы была избрана в Верховный Совет СССР. Получается, что, с одной стороны, семья всё утратила, а с другой — одна представительница рода получила возможность войти во властные структуры. Вот такой жизненный парадокс.